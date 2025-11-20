Copa Davis: en un final para el infarto, Argentina quedó eliminada ante Alemania

En una definición apasionante, los doblistas argentinos cayeron ante los alemanes en el punto decisivo de la serie.

La Selección argentina de tenis cayó con Alemania por 2-1 en la serie de cuartos de final de Copa Davis que disputaron hoy, en el estadio SuperTennis de Bologna, Italia. El dobles, que era el punto que desempataba la igualdad, fue un partido para el infarto, con una balanza final a favor de los alemanes.

La dupla compuesta por Horacio Zeballos (5° en dobles y campeón de Grand Slams) y Andrés Molteni c ayó por 6-4, 4-6 y 6-7(12) ante los alemanes Krawietz-Puetz. Los argentinos habían logrado levantar varios match points e incluso tuvieron chances para cerrar el partido a su favor, pero en los momentos decisivos, los alemanes los superaron en los pequeños detalles.

El equipo argentino ganó su primer punto de la serie ante Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis y se puso 1 a 0 tras el triunfo de Tomás Etcheverry (60°) sobre Jan-Lennard Struff (84°) .

El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6(3) y 7(9)-6(7). Etcheverry quebró en varias ocasiones el saque ante un rival que convirtió muchos aces. La victoria le daba la chance a Cerúndolo de cerrar la serie en el segundo punto.

TOMÁS MARTÍN ETCHEVERRY



Argentina se adelanta por 1-0 ante Alemania, en los cuartos de final de la Copa Davis.



7-6 y 7-6 para el oriundo de La Plata, que tuvo que batallar durante dos horas para vencer a Jan-Lennard Struff.



ARG 1-0 ALE

Francisco Cerúndolo (21°) dejó pasar la oportunidad de asegurar la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa Davis al caer en sets corridos ante Alexander Zverev (3°). El argentino llegaba con la presión de cerrar la serie tras el triunfo inicial de Etcheverry y con un historial favorable de 3-1 ante el alemán, pero no logró sostener su nivel frente a un rival más sólido y preciso en los momentos clave.

Desde el arranque, Cerúndolo se vio obligado a pelotear más para sostener sus turnos de servicio, mientras Zverev imponía un juego prolijo y sin fisuras. El quiebre en contra en el primer set marcó la tendencia: el alemán aprovechó cada leve desajuste del argentino y se llevó el parcial por 6-4.

En el segundo set, Cerúndolo mostró una mejor versión, con ataques más profundos y algo más de confianza en la derecha, pero aun así no encontró respuestas desde la devolución. La paridad lo llevó al tiebreak, donde Zverev volvió a mostrarse más firme, cerrando el partido 7-6(3).

"Fran" Cerúndolo cayó 6-4 y 7-6 ante "Sascha" Zverev y todo se definirá en dobles: Argentina y Alemania empatan 1 a 1 por los cuartos de la Copa Davis.

Así quedaron las semifinales de la Copa Davis, tras la derrota de Argentina

Alemania, verdugo de la selección nacional, enfrentará en semifinales a España, que viene de vencer por 2-1 en su serie a República Checa. Por su parte, la local Italia venció 2-0 a Austria y se verá las caras con Bélgica en semifinales, quien viene de dejar afuera a Francia por 2-0.

Corentin Moutet attempted this completely unnecessary trick shot while up 6-2 5-6, 15-15 on Raphael Collignon of Belgium, leading to France, not just himself, losing the set and the match, and now being at risk of elimination in the Davis Cup Finals.

No words.



No words. pic.twitter.com/pnwyTgShKq — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 18, 2025

Hay que tener en cuenta que la mayoría de combinados nacionales no cuenta con algunos de sus mejores jugadores para estas instancias. Por ejemplo, para España no está compitiendo el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, y para Italia no lo hace Jannik Sinner. El mejor rankeado de la competencia es el alemán Zverev, número tres del ranking de singles.