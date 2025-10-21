La mala noticia que recibió Argentina de cara al Final 8 de la Copa Davis

El equipo de Javier Frana ya piensa en la gran final del torneo a disputarse en Bolonia, Italia.

El número tres del mundo, Alexander Zverev , vuelve a jugar la Copa Davis tras casi dos años de ausencia en el equipo de Alemania y lo hará en el Final 8 de Bolonia ante Argentina . El capitán germano, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a Los Halcones con Jan-Lennard Struff (91°), Yannick Hanfmann (126°), los doblistas Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°), además del regreso de la mejor raqueta alemana.

Si bien Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dominan el circuito de la ATP, Sascha es un claro aspirante a pelear por el tope del escalafón mundial cuando alguno de los dos actuales líderes tenga un tropiezo. Sin ir más lejos, entre el español y el italiano se repartieron los cuatro Grand Slam del año.

Zverev comenzó muy bien la temporada, al alcanzar la final del Abierto de Australia y luego logró su único título ATP del año en Munich en abril, pero desde allí no logró regularidad. El oriundo de Hamburgo, de 28 años, es probable que juegue en Final 8 de Bolonia el single 1 ante Francisco Cerúndolo, que será la primera raqueta del equipo capitaneado por Javier Frana, según dio a conocer la Asociación Argentina de Tenis este lunes por la mañana.

image

Respecto a Copa Davis, Alexander no formó parte de su selección desde febrero de 2023, cuando los teutones cayeron ante Suiza por los Qualifiers. A lo largo de su carrera, formó parte de 10 convocatorias y disputó siete series, en las que acumula ocho triunfos y seis derrotas.

El historial entre Fran Cerúndolo y Alexander Zverez

Fran Cerúndolo lidera el historial entre ambos por 3-1, con victorias en el Masters 1000 de Madrid de 2024, y el ATP de Buenos Aires y en Madrid este mismo año, todas sobre polvo de ladrillo. En tanto, el alemán se impuso en el último duelo en el Masters 1000 de Canadá sobre superficie dura, más parecida a lo que pasarán en noviembre en Italia. En aquella ocasión, el tenista porteño debió retirarse por una lesión, cuando estaba set abajo y 0-1.

La selección alemana, tercera del ranking mundial (segunda preclasificada por la ausencia de Australia en el Final 8 y semifinalista en la última edición), llegará a Bolonia tras haber vencido con comodidad a Japón como visitante por 4-0, en superficie dura indoor, en el Ariake Coliseum.

image

No obstante, el equipo argentino lidera el historial ante Alemania por 7-3. El último enfrentamiento entre ambos fue en el Round Robin del Final 8 de 2019, disputado en la Caja Mágica de Madrid, donde el conjunto alemán se quedó con la victoria por 3-0. Para la definición de la Copa Davis, el capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, confirmó el mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen.

Así Francisco Cerúndolo (21), Tomás Etcheverry (63), Francisco Comesaña (68) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán los protagonistas en el Final 8. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a las 13:00.

El ganador del duelo entre Argentina y Alemania se medirá en semifinales ante el vencedor del choque entre República Checa y España. En la otra llave están Francia - Bélgica e Italia - Austria.