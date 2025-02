El Turismo Nacional comienza una nueva temporada con la presencia de Manu Urcera

El cronograma para la primera fecha del Turismo Nacional en Paraná

Sábado 22 : Entrenamientos, clasificación y series de Clase 2 ; inicio de actividad para Clase 3 .

: Entrenamientos, clasificación y series de ; inicio de actividad para . Domingo 23: Finales de ambas clases, con la competencia principal de la Clase 3.

¿Qué pasó entre Leonel Pernía y Manu Urcera?

"Es raro. En otra categoría corren autos fuera de reglamento y no pasa nada. No quieren desarmar, mostrar en la técnica y no lo sancionan. A mi me tiran cuatro tiros, me perjudican, hablo, digo "infeliz" y me dan una fecha. Siempre la balanza está en contra nuestra. No me sorprende para nada, me da lástima. Pero en definitiva, cada uno es como es. Y yo lo que hago lo hago siempre con buena leche y con buena intención. Y no estoy manejado por nadie, lo hago a mi manera. Creo que mi manera es la correcta. Soy sanguíneo, soy temperamental, está bien. Pero en ningún momento lo agredí a Jakos y él me cagó un campeonato. Y el gran perjudicado soy yo con la sanción", afirmó el Pernía luego de una exclusión en la última fecha del campeonato 2024 del Turismo Nacional.

La referencia de Pernía fue clara en relación con lo que pasó en San Luis con José Manuel Urcera, que fue penado con una multa de 10 millones de pesos y no pudo clasificar en una de las carreras posteriores, ya que su equipo no permitió que se realizara la revisión después de correr en el autódromo puntano.

"Nunca se bajan los brazos, me sacan las ganas nomás. Un deporte tan lindo como este, llegar a esta definición de campeonato y que pase lo que está pasando...cada vez lo hacen peor, es increíble", añadió.

"Todo mal y empeoran. Si yo tuviera la facultad de los Comisarios Deportivos de impartir justicia, creeme que haría justicia. En este caso, sancionaría al mala leche que perjudicó al rival del campeonato. Me extraña del Pelado Calamante (Comisario Deportivo), como se lo dije a él recién. En la época del Pelado, con Traverso, con mi viejo, con el Toto Echegaray, se decían todas las cosas en la cara y si se tenían que boxear, se boxeaban. Como pasa en el Nascar que agarran a trompadas cuando tienen un problema y no pasa nada. Yo acá solamente a Jakos me le arrimé y le dije que era un terrible mala leche y que me había arruinado el campeonato y me excluyen de la serie. Después cuando tiran tiros en una final de campeonato nadie hace nada y se hacen los boludos", cerró Pernía.

Los tiros de los que habla son aquellos que fueron encontrados en su auto luego de ganar el campeonato del TN en Viedma el año pasado, en una apasionante definición con Urcera.