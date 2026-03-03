Salió campeón de todo el año pasado, su equipo ganó 8 a 0 y lo echaron: Filipe Luis no es más DT de Flamengo

El entrenador del popular club brasileño fue cesanteado de su cargo luego de un irregular comienzo de temporada.

Salir campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao no es para cualquiera. Filipe Luis lo hizo con Flamengo el año pasado, pero luego de un arranque con algunas derrotas este año, el club lo despidió como entrenador horas después de golear 8 a 0 a Madureira y clasificar a la final del Campeonato Carioca.

La decisión se conoció este martes, pocos días después de la caída ante Lanús en la Recopa Sudamericana y en medio de un inicio de temporada con resultados por debajo de lo esperado.

Cabe recordar que en el último mercado de pases, el Fla pagó 50 millones de dólares por Lucas Paquetá , proveniente del West Ham.

filipe luis fla

El lunes, el conjunto carioca selló su pase a la definición estadual con un global de 11 a 0, ya que en la ida había ganado 3 a 0 en el Maracaná. Sin embargo, la contundente victoria no modificó el escenario interno.

En un comunicado oficial, el club informó que, desde este 3 de marzo, el DT de 40 años no continuará al frente del plantel profesional y también dejaron la institución el ayudante Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

Embed O Clube de Regatas do Flamengo agradece a Filipe Luís por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira.#obrigado pic.twitter.com/NTd9vHGnJE — Flamengo (@Flamengo) March 3, 2026

Filipe Luís había asumido el 30 de septiembre de 2024 en reemplazo de Tite, tras retirarse como futbolista en 2023 y en su ciclo conquistó cinco títulos: la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el Brasileirao 2025, además de la Copa Libertadores 2025, cuyo mayor logro fue la final ganada 1 a 0 ante Palmeiras.

Esa consagración derivó en la renovación de su contrato por dos años en diciembre, luego de negociaciones marcadas por diferencias salariales, vínculo que se interrumpió apenas dos meses después.

A nivel internacional siempre dio la talla

En el plano internacional, el equipo superó a Cruz Azul y a Pyramids FC en la Copa Intercontinental 2025, pero perdió la final por penales frente al Paris Saint-Germain en Al Rayyán. En el Mundial de Clubes 2025 lideró su grupo por delante del Chelsea y cayó en octavos ante el Bayern Múnich.

El arranque de 2026 resultó determinante: cinco derrotas en 12 partidos y dos finales perdidas, incluida la Supercopa de Brasil frente a Corinthians. Antes de conocerse su salida, el entrenador había dejado un mensaje con tono de despedida: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".

Qué dicen en Brasil de su salida

Según el diario UOL Esporte, las razones del desgaste vienen por otro lado.

"Hace 2 semanas, el presidente del Flamengo, Bap, descubrió que durante el proceso de renovación de contrato, Filipe Luís estaba negociando con BlueCo, grupo propietario del Chelsea. En medio de las conversaciones, el entrenador pasó 3 días sin responder al Flamengo, lo que irritó mucho a la directiva. En cierto momento, Filipe se enteró de que la oportunidad no estaba en el Chelsea, sino en el RC Strasbourg y al Chelsea en un mediano plazo. Después de eso, reanudó las negociaciones con el Flamengo. Bap se sintió engañado por la situación y la relación entre las partes se volvió aún más turbulenta".