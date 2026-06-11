Vivió una pesadilla en el Regimiento de Infantería y decidió llevar a la justicia a un compañero

Una joven denunció a un soldado neuquino por un acoso permanente. La presentación recayó en la órbita federal y se resolvió luego del diálogo entre las partes.

El incidente ocurrido en el Regimiento de Infantería de Montaña fue denunciado por una cuartelera.

Un exsoldado voluntario que protagonizó un escándalo hace poco más de dos años en el Regimiento de Infantería de Montaña 10 luego de manosear a una compañera definió su situación ante la justicia federal. ¿Qué se resolvió?

El incidente que motivó la apertura de una investigación por parte del juzgado federal de la ciudad de Zapala ocurrió el 18 de marzo de 2024, en horas del mediodía. Lo que parecía una tarea poco complicada, se transformó en una pesadilla para una cuartelera. Un cabo primero le ordenó que acompañara a un soldado a buscar herramientas al casino de suboficiales.

Sin embargo, el soldado parecía tener otras intenciones y en el camino le pidió ir a una zona de tamariscos. Cuando llegaron al lugar, el hombre reveló sus verdaderas intenciones y empezó a besarla en el cuello. Luego buscó sacarle la ropa y, enceguecido, le decía: “Es solo un ratito”.

Finalmente, la cuartelera se alejó y el soldado insistía en acosarla, señalándole: “Siempre sos así de mala y me dejás con las ganas”.

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Días después, el acoso del soldado no se detuvo y, mediante mensajes de Whatsapp, buscaba contactarla. Muy molesta, la joven decidió bloquearlo.

La situación fue informada a sus superiores y se inició una investigación que derivó en la intervención del juzgado federal de Zapala por el delito de abuso sexual simple, en concurso real con maltrato a una subalterna militar.

Reparación integral

El proceso abierto en contra del exsoldado se extendió hasta días atrás, cuando las partes presentaron una propuesta de reparación integral, con el acuerdo de la víctima.

La mujer no participó de la audiencia con el fin de evitar su revictimización aunque había adelantado su consentimiento al acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa.

La respuesta del acusado

En cuanto al acusado, de 30 años, con domicilio actual en Rincón de los Sauces, casado y padre de dos hijos menores, no puso objeciones a la propuesta que contempla el pago de un millón y medio de pesos a la víctima.

El MPF especificó que el hombre abonará el dinero en tres cuotas de $500 mil, a partir de este mes, mediante transferencias.

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A su turno, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal (TOF) se limitó a homologar el acuerdo y enfatizar que tiene el acuerdo de la víctima, que manifestó que no quería estar en un juicio y revivir lo sucedido. “No se puede dejar de lado la voluntad de la víctima porque es quien tiene la facultad de impulsar la acción. Toda la legislación actual tiende a tener en cuenta la voluntad de la víctima en los procesos judiciales”, remarcó el magistrado.

De esta forma, quedó homologada la reparación integral del perjuicio y la extinción de la acción penal contra el exsoldado.

Un verdulero condenado

Sobre finales del mes pasado, un hecho grave de abuso que tuvo como víctima a una empleada de una verdulería, terminó con la condena del dueño del comercio a 7 años de cárcel efectiva. El hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2023, en esta capital, y fue investigado por el MPF de la justicia provincial.