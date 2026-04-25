Viviana Canosa rompió el silencio sobre su supuesto romance con Jorge Rial: "Muy machista"

La conductora se quejó de las versiones que surgieron en las últimas horas y apuntó contra sus colegas de Bendita TV.

La separación de Jorge Rial de María del Mar Ramón volvió a instalar su nombre en el centro de la escena mediática y derivó en todo tipo de especulaciones. Entre ellas, surgió un supuesto romance con Viviana Canosa , alimentado por comentarios en Bendita TV. Lejos de tomarlo con humor, la conductora decidió responder con firmeza y dejar en claro su postura frente a este tipo de versiones.

Desde su programa de streaming, la presentadora fue tajante al referirse a los rumores que la vinculan sentimentalmente con colegas. “ No me inventen más romances , por favor. Ayer me dijeron que en Bendita hicieron un informe porque Jorge Rial se separó”, expresó, visiblemente molesta. Su reacción marcó el tono de un descargo en el que cuestionó no solo el contenido puntual, sino también la lógica detrás de estas asociaciones.

En ese sentido, apuntó directamente contra ciertos códigos de la televisión y el tratamiento que reciben las mujeres solteras. “Esto es una cosa muy machista de la tele. Porque yo estoy sola, feliz, contenta ”, afirmó, reivindicando su situación personal. Además, explicó que su forma de vincularse con colegas varones suele ser distendida: “ Yo jodo como con Jorge o cualquier varón porque estoy acostumbrada a laburar con varones hace años. Siempre me comporté como un pibe ”.

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Lejos de suavizar su postura, redobló la crítica con una frase contundente que dejó en evidencia su malestar. “Cuando me dijeron eso dije ‘no te la puedo creer’. Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre”, lanzó, marcando un límite claro. Y agregó, con ironía y fastidio: “Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca. Es muy básico”, cuestionando la construcción mediática de estos rumores.

Por qué Jorge Rial se separó de María del Mar Ramón

Por su parte, el ex Intrusos también había hablado recientemente sobre su separación, aportando contexto a la situación personal que atraviesa. “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en Ciudad de México. Su carrera está despegando de una manera increíble”, explicó. En ese marco, dejó en claro que la distancia fue un factor determinante: “No podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá”.

Así, mientras el periodista transita un momento de cambio en su vida personal, Canosa optó por despegarse de cualquier versión que la involucre sentimentalmente. Con declaraciones directas y sin rodeos, dejó en claro que no está dispuesta a quedar atrapada en rumores infundados.