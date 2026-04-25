Pamela Pombo reveló el calvario que sufre con un ex Puma: "Pensé que me moría"

La denuncia de Pamela Pombo contra su exesposo, el exrugbier Martín Albacete , sacudió a la farándula tras la difusión de un video estremecedor en Sálvese Quien Pueda. Las imágenes, presentadas por Yanina Latorre , muestran una violenta escena en la que el ex Puma agrede verbal y físicamente a la mediática, generando un fuerte impacto por la crudeza de la situación. En el registro, se lo escucha insultarla y amenazarla mientras la somete con una actitud intimidante .

Visiblemente afectada, la influencer decidió romper el silencio y relatar el calvario que atravesó durante los últimos meses. “Dejé mi casa hace tres días. Desde septiembre tengo discusiones con mi ex . Me casé en junio. Escaló mucho con la violencia. Yo pensé que me moría” , confesó en el ciclo de América, dando cuenta del nivel de gravedad que alcanzó el vínculo. Su testimonio dejó al descubierto una situación sostenida de maltrato.

En ese mismo contexto, la exvedette explicó por qué le costó tomar la decisión de separarse, pese a la violencia que denunciaba. “No me separé antes por miedo, las ganas de mantener la relación. Hicimos terapia de pareja”, expresó, reflejando la complejidad emocional que muchas veces atraviesan las víctimas en estos casos. Sus palabras evidencian una mezcla de temor, esperanza y desgaste.

Cuál fue la denuncia que realizó Pamela Pombo

La situación, que incluye una denuncia por tentativa de homicidio, coloca a Albacete en una situación judicial delicada. El exjugador, con pasado en el seleccionado argentino, quedó en el centro de la polémica no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el contenido del video que se hizo público y que refuerza el relato de Pombo. La repercusión mediática crece mientras se esperan avances en la causa.

En medio de la conmoción, el testimonio de Pombo se suma a una problemática que atraviesa distintos ámbitos y vuelve a poner en agenda la violencia de género. La exposición del caso, con pruebas audiovisuales y declaraciones directas, generó un fuerte llamado de atención. Ante situaciones de este tipo, se recuerda que en Argentina funciona la línea 144 para asistencia a víctimas.