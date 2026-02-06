El error de Sabrina Rojas que terminó con su romance con Luciano Castro

La modelo y conductora televisiva se refirió a cómo afrontó la exposición mediática por la relación con Castro y reveló el motivo por el que el vínculo se deserotizó.

A Sabrina Rojas la superaron los escándalos mediáticos que se generaron en torno al vínculo que tuvo con el actor Luciano Castro , quien acaba de separarse de Griselda Siciliani luego de una infidelidad durante un viaje por España. En las últimas horas Rojas habló con el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) y fue contundente sobre el impacto que le generó la mediatización del vínculo.

La explicación de sus vivencias como novia de Castro comenzaron a quedar reflejadas cuando Moria Casan opinó de la separación con Siciliani: “A Moria la quiero, pero siento que el valor de lo que uno hace a veces depende de la estelaridad. Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, e lla es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind ’”, dijo.

Sumado a esto, profundizó en la doble vara que hay para analizar los casos mediáticos: “Hay personajes ‘cool’ a los que se les perdona todo. A mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda , mientras que a otros los cuidan más. Yo no me achico al decir lo que pienso, no es contra nadie, es una realidad”.

"Lo materné mucho a Luciano Castro, aún rota lo materné, nunca me mostré rota por cuidarlo a él. Cuando te mandas tantas cagadas o necesitas ayuda o sos mala persona"

El fuerte descargo de Sabrina Rojas en #SQP



“Yo lo materno a Luciano. Soy esa persona que está pendiente de si comió, de si está bien, de sus cosas. Es un vínculo que quedó así y que yo elijo llevar de esa manera porque es el padre de mis hijos”, reveló y sumó: “Él se deja maternar, le gusta. Pero eso no significa que yo quiera volver con él o que no lo deje ir. Es una forma de amor que trasciende lo que la gente cree ver desde afuera. Yo sé quién soy y cómo me manejo con el papá de mis nenes”

Por otra parte se refirió a cómo afrontó la tristeza que le generó la situación y la convivencia con la exposición pública: "No supieron los años que yo pasé. No me vieron rota. Ni siquiera me vieron rota el día que me senté en Intrusos. Yo estaba rota”, confesó y relató con crudeza: “Respiré profundo y dije: ‘con la frente en alto, me siento y bajo un poco todas las aguas’, porque eran una locura, que a mí me avergonzaban y que no estaban bien. Pero yo estaba rota, lo que pasa es que no me muestro rota”.

“Siempre uno se pone del lado del que se manda cag... una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después llora”, sostuvo.

Sabrina Rojas

Luego confesó la forma en la cual puede hablar de Castro: “Cuando hablo de Luciano, hablo de una manera muy liviana. Si es infiel, si no es… y lo digo con humor. Eso, tal vez, ablanda”. Por otra parte dio a conocer que públicamente intentaba no mostrar su tristeza interna: “Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”.

Para cerrar en su relato, confesó cuáles fueron los motivos por los cuales terminaron perdiendo el vínculo sexoafectivo: “Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó”.