Es oficial: Cinthia Fernández le confirmó a Ángel de Brito su nuevo romance

La historia del nuevo romance de Cinthia Fernández

Ángel de Brito contó que Roberto Castillo y su mujer habían tenido varias crisis: “Fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces. Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

Cinthia Fernández.jpg Cinthia Fernández

“(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, detalló el conductor.

Un pasado cercano con Castillo y su ex

A mediados de abril y después de una larga batalla legal con Matías Defederico, Cinthia Fernández logró ponerle fin a la batalla legal por los alimentos para sus hijas Charis y Bella, de 10 años, y Francesca, de 9.

Mucho se la vio a Cinthia en la televisión o desde sus redes sociales que su ex aportara algo de dinero a la cuota alimentaria de sus hijas, pero como no ocurrió lo enfrentó en la Justicia con la ayuda de su abogado, Roberto Castillo.

Con el acuerdo, garantizó que tengan lo necesario hasta la mayoría de edad. “Quiero contarles que hoy mi lucha llegó a su fin. Después de muchos años de pelearla, en los que pasé por todo el repertorio de cosas malas que puede pasar una mujer que lucha por los derechos de sus hijos, se terminó”, detalló la mediática.

Cinthia agradeció a su abogado por la ayuda y remarcó que se trata de “un precedente histórico en la Justicia que es conseguir la figura ‘alimentos futuros hasta la mayoría de edad’”.

“El responsable es él, Roberto Castillo. El hombre que se cargó como pocos mi caso. Un tipo más soñador, luchador y apasionado que yo, que dijo: ‘esto algún día tiene que cambiarse y yo lo voy a lograr’. Una justicia que lo escuchó y empezó a abrir la cabeza y el corazón. Y transformó el curso de esta causa y las que vendrán. Una luz de esperanza en el camino de esas siete de cada diez mujeres que quedan solas con todo”, aseguró.