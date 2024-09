El video viral de las discusiones de Cinthia Fernández y sus hijas

“Nadie me avisó que pelear con un hijo adolescente era como los viejos tiempos en el Bailando”, escribió la mediática en la publicación que subió a su Instagram.

En el video, Cinthia actuó con una de sus gemelas el fuerte ida y vuelta que hubo hace unos años entre Pampita y Moria Casán en el programa conducido por Marcelo Tinelli. De esa manera, comparó sus discusiones con las que había en el reality de baile.

Avisaaaaaaaa . Quienes más participaron del bailando casero con sus hijos . Confirmen TEAM Moria o TEAM Pampita ???

“¡Conmigo no te metas!”, le había dicho la ex de Benjamín Vicuña a la diva en ese momento. A lo que ella le respondía: “¡Y conmigo tampoco! ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos?”.

Si bien algunos usuarios rieron con el video de Cinthia junto a una de sus hijas, hubo quienes criticaron las palabras de la mediática. “¿Y dónde está la adolescente? Son nenas de 11 años, son preadolescentes y creo que ni siquiera eso”, cuestionó una internauta.

“¿Adolescente? No te adelantes, con calma”, le recomendó otra persona. “Esto no es nada Cinthia, esperá a que sean más grandes”, le dijeron también.

Cinthia Fernández contó las excusas de su ex

Cinthia Fernández apuntó contra su ex por no pasar tiempo con las nenas y reveló el insólito motivo que le dio. La bailarina decidió dialogar con sus seguidores y abrió una caja de consultas en sus historias de Instagram. Allí, sus fans quisieron saber de su vida, la nueva relación que comenzó con Roberto Castillo y también sobre Charis, Bella y Francesca, sus hijas. Al hablar de las nenas, la panelista se sinceró y respondió una consulta sobre el padre de las tres.

“¿Las nenas ven a su papá?”, quiso saber el usuario, al indagarla por la relación de sus hijas con Matías Defederico. “Casi nunca, no tiene registro, hace como un año, y no soluciona el tema”, reconoció Cinthia de la excusa que le dio su ex sobre el inconveniente que tendría para ir en búsqueda de sus hijas al country en el que viven con su madre.

“Por eso, dice que no puede que tiene que esperar que alguien lo lleve y lo traiga, así que dependemos de eso”, se lamentó Fernández, que aclaró que su ex ahora no tiene problemas en la Justicia para poder sacar el registro de conducir que, en su momento, no pudo renovar por la elevada deuda que acumulaba de la cuota de sus hijas.