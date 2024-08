Cinthia Fernández contó qué hace su ex para no hacerse cargo de sus hijas

Tras llegar a un acuerdo con Matías Defederico, Cinthia Fernández habló con sus seguidores y confesó que su ex casi no ve a las nenas.

Cinthia Fernández llegó a un acuerdo económico con Matías Defederico por las deudas acumuladas de la cuota alimentaria de sus hijas y el conflicto que los enfrentó por tanto tiempo parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, la panelista apuntó contra su ex por no pasar tiempo con las nenas y reveló el insólito motivo que le dio.

“¿Las nenas ven a su papá?”, quiso saber el usuario, al indagarla por la relación de sus hijas con Matías Defederico. “Casi nunca, no tiene registro, hace como un año, y no soluciona el tema”, reconoció Cinthia de la excusa que le dio su ex sobre el inconveniente que tendría para ir en búsqueda de sus hijas al country en el que viven con su madre.

Qué dijo Cinthia Fernández de Matías Defederico

“Por eso, dice que no puede que tiene que esperar que alguien lo lleve y lo traiga, así que dependemos de eso”, se lamentó Fernández, que aclaró que su ex ahora no tiene problemas en la Justicia para poder sacar el registro de conducir que, en su momento, no pudo renovar por la elevada deuda que acumulaba de la cuota de sus hijas.

cinthia-fernandez.JPG Cinthia Fernández habló de Matías Defederico.

“Debería ir, pagar las multas, rendir los exámenes y listo. Judicialmente se le levantó todo con el acuerdo. No sé por qué no se estaría ocupando”, disparó la panelista, muy picante con el accionar de su expareja que, según ella, ya no tendría problemas para volver a sacar el carnet y conducir su propio vehículo.

La historia del nuevo romance de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández fue como invitada al streaming de Ángel de Brito en Bondi y contó que está de novia con su abogado. “¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó el conductor y ella respondió que "sí", confirmando un romance que hace rato se veía venir.

La mediática explicó que a pesar de conocerse hace tiempo porque él la ayudó en cuestiones legales, el romance recién comenzó hace un mes o mes y medio. Además, aclaró que le cierran perfecto las fechas porque él ya estaba separado cuando comenzaron a salir. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, explicó Cinthia.

Cinthia Fernandez.jpg Cinthia Fernández confirmó su nuevo romance, esta vez de manera oficial.

Ángel de Brito contó que Roberto Castillo y su mujer habían tenido varias crisis: “Fue mi abogado en el caso (Susana) Roccasalvo, lo conocí hace tres o cuatro años y en el transcurso de todos estos años él me ha contado que se fue de la casa y que se separó varias veces. Cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no ‘porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia’”.

“(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele. Por lo general, en una separación hay una persona que no se quiere separar”, detalló el conductor.