Rescate dramático: una manguera lo arrastró al fondo de un pozo con desechos cloacales

La víctima fue el conductor de un camión atmosférico que se disponía a realizar tareas de limpieza. Ocurrió en Santa Cruz.

Trabajadores de la compañía de Servicios Públicos de la ciudad de El Calafate , en la provincia de Santa Cruz, protagonizaron el dramático rescate de un compañero que cayó a un pozo cloacal de casi cinco metros de profundidad en la localidad de El Chaltén, mientras operaba un camión atmosférico.

Según dieron a conocer desde la propia empresa pública, el trabajador cayó al pozo en momentos en que realizaba tareas de limpieza en la red cloacal de El Chaltén.

El procedimiento se llevaba a cabo con un camión vactor (un atmosférico equipado con mangueras de alta presión de agua para limpiar conductos y depósitos) que había sido enviado desde El Calafate.

Testigos del episodio contaron que, en un momento, uno de los manguerones del camión se desprendió inesperadamente y arrastró al joven al interior del piletón cloacal de una profundidad aproximada de cinco metros.

La situación se tornó riesgosa y angustiante debido a que, además de la profundidad, la acumulación de líquido de desechos de cloaca y barro comenzaron a hacer que se deslizara hasta el fondo, quedando atrapado y en una situación crítica.

hospital el calafate Hospital SAMIC de El Calafate, Santa Cruz.

El peso de la propia ropa de trabajo se convirtió además en un elemento extra que dificultaba las cosas.

Santa Cruz: así lo sacaron

Tras la sorpresa inicial por lo que había ocurrido, sus compañeros de trabajo actuaron con rapidez y decisión, aunque no contaban con los elementos adecuados para llevar a cabo un operativo de rescate.

De todos modos, utilizando un hierro como herramienta improvisada, lograron llegar hasta el joven y proporcionarle un elemento de sujeción para evitar que se hundiera más. Gracias a esta intervención inmediata, pudieron ponerlo a salvo en cuestión de minutos.

Luego del rescate, el trabajador fue trasladado por sus propios compañeros primero al puesto sanitario de El Chaltén y posteriormente hasta el Hospital SAMIC Gobernador Cepernic Presidente Kirchner, de El Calafate, para que le realizaran las evaluaciones necesarias teniendo en cuenta que, más allá de los golpes, había estado en contacto con líquidos contaminantes.

En efecto, en el hospital, después de que le realizaron los primeros chequeos para descartar lesiones, los médicos indicaron que debía someterse a estudios complementarios teniendo en cuenta la posibilidad de intoxicaciones o infecciones originadas por la ingestión o el contacto con las aguas contaminadas del sistema cloacal.

Santa Cruz: misterioso tiroteo en El Calafate

En un extraño episodio ocurrido en El Calafate, un hombre con una herida de bala le aseguró a la Policía que lo querían matar pero no quiso decir nada más.

La confusa situación se produjo frente a la Comisaría Primera de El Calafate, cuando un motociclista se cayó de su vehículo y, al ir a asistirlo, los policías que se acercaron advirtieron que tenía una herida de bala en una de sus piernas.

“Me quieren matar”, fue lo primero que atinó a decir. Posteriormente, al ser interrogado por los agentes, no brindó ningún dato que aclarara lo ocurrido: solo contó que lo persiguieron y le dispararon desde otras dos motocicletas, pero que no sabía nada más.

Mediante pericias policiales se constató que tanto el herido como sus perseguidores habían venido circulando en contramano por la calle Pantín -donde está la comisaría- hacia la avenida principal de El Calafate, hasta el lugar en el cual el herido cayó mientras los otros motociclistas continuaban su rumbo huyendo de la zona.

En la cuadra se encontraron vainas de proyectiles de al menos dos armas distintas.