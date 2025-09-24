Santa Cruz: el presupuesto 2026 de Nación destina $200.000 millones a la construcción de las represas

El proyecto hidroeléctrico es la mayor obra pública en la Patagonia. La cifra, con financiación china, contrasta con los escasos fondos para mejoras en rutas.

La construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz está paralizada desde noviembre de 2023.

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado Nacional para el ejercicio fiscal 2026 incluye una asignación histórica de $200.000 millones destinados a la construcción de las represas de Santa Cruz

Esta cifra millonaria posiciona al programa "Apoyo a la Construcción de Aprovechamientos Hidroeléctricos en el río Santa Cruz Cóndor Cliff - La Barrancosa " como la inversión pública nacional más importante prevista para la Patagonia durante el año próximo.

La magnitud del monto equivale aproximadamente al 6% del total del gasto de capital proyectado por el gobierno nacional, que alcanza los 3,3 billones de pesos.

La construcción de las represas de Santa Cruz Trabajadores de la UOCRA en una de las obras de las represas del río Santa Cruz, paralizadas desde noviembre de 2023 por falta de financiamiento.

Los recursos no aparecen registrados como "Inversión Real Directa" en Santa Cruz, sino que figuran dentro de las Transferencias Corrientes a empresas públicas. Esta modalidad es habitual para proyectos estratégicos del sector energético.

El Tesoro Nacional canalizará los fondos a través de Energía Argentina S.A. (ENARSA), la compañía estatal encargada de coordinar el contrato con el consorcio formado por la empresa china Gezhouba y sus socios argentinos, que paralizaron los trabajos en noviembre de 2023, ante los retrasos en los pagos y la falta de financiamiento seguro.

La Barrancosa, prioridad en la reactivación

Aunque el presupuesto no detalla cuál de las dos represas tendrá prioridad, autoridades provinciales santacruceñas indicaron en los últimos meses que La Barrancosa presenta mayor progreso, con cerca del 40% de avance, y será donde se concentren inicialmente los esfuerzos.

Por otra parte, el Jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, fue categórico en un informe a Diputados al explicar que el proyecto paralizado se retomará únicamente en La Barrancosa, ya que Cóndor Cliff presenta problemas técnicos. El grado de desarrollo de los trabajos es otro motivo: hasta el momento de la paralización, se había cumplido con apenas un 20%.

El proyecto hidroeléctrico tiene un costo total de 4.750 millones de dólares, aunque persisten dudas sobre la continuidad de la segunda represa, que podría ser definitivamente descartada.

China ya desembolsó aproximadamente 1.900 millones de dólares, mientras que la asignación presupuestaria para 2026 equivale a unos 140 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El gobernador Claudio Vidal recorrió tiempo atrás las obras junto a autoridades nacionales y representantes de las empresas contratistas, confirmando que los trabajos se reactivarían tras el invierno.

El gobernador Claudio Vidal anticipó la reactivación de las obras en las represas de Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal, junto a representantes de ENARSA y la china Ghezouba en el helicóptero que en julio sobrevoló la zona de obras en el río Santa Cruz.

También se concretaron acuerdos para garantizar el pago de salarios y el consorcio constructor puso en marcha licitaciones internacionales de insumos estratégicos, como cemento, para reiniciar la construcción.

En julio pasado, Vidal había firmado un entendimiento para la continuidad del megaproyecto con Guillermo Francos, luego de una reunión en la Casa Rosada con representantes de la embajada china, los bancos asiáticos y los constructores.

Contraste con la inversión vial en Santa Cruz

Mientras las represas del río Santa Cruz acaparan la atención presupuestaria con esta cifra récord, las asignaciones directas para Santa Cruz resultan considerablemente menores. La provincia recibirá apenas $6.304 millones para obras viales y mantenimiento bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad, un punto que hace pocos días generó ruido entre la provincia y el Gobierno..

De hecho, Santa Cruz hizo saber que se hará cargo de mejoras en un tramo muy deteriorado de la ruta 3 y en otros de la ruta 40, “a como dé lugar”, según informó el jefe de gabinete provincial. Es decir: con o sin aportes de fondos desde la Nación.

La distribución del monto pautado en el Presupuesto 2026 incluye $4.760 millones para redes de mantenimiento, $264 millones para seguridad en rutas nacionales, igual monto para mantenimiento de obras de arte, y $184 millones para reparación y construcción de puentes y alcantarillas.

También se contemplan partidas bajo Transferencia de Funciones Operativas (TFO) para el mantenimiento de las rutas nacionales N° 3, 40, 281, 288 y 293.