La magistrada los estaba representando como abogada en Chubut. Cuando revocaron la sentencia que la había destituido como jueza, renunció.

La familia de un joven asesinado cuestionó a la jueza que intimó con un homicida preso: "Nos usó".

Familiares de José Crettón, un joven asesinado y desaparecido en 2022 en El Maitén , cuestionaron duramente a la jueza Mariel Suárez, quien los estaba representando como abogada pero renunció tras haber sido restituida en su cargo en los tribunales penales de Comodoro Rivadavia por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut .

Suárez ejerció como abogada luego de que la destituyeron como jueza, en 2023, luego de que se difundió un video en el que se la veía intimando con un preso por homicidio a quien ella misma había condenado.

En mayo de 2026, cuando el STJ revocó la resolución del jury de enjuiciamiento que la había expulsado de su cargo, la jueza dijo que quería reasumir sus funciones cuanto antes y que, para eso, iba a dar de baja su matrícula profesional como abogada y a renunciar a todos las causas en las que venía actuando.

Una de estas causas era la de José Crettón, un joven de 22 años que desapareció en agosto de 2022 en El Maitén. Aunque el cuerpo nunca apareció, dos hombres -Daniel Andrés Napal y Carlos Julián Peinipil- fueron condenados a prisión perpetua por homicidio.

José Cretton.jpg José Crettón desapareció en agosto de 2022 en El Maitén, Chubut.

Los familiares de la víctima continuaban litigando, con la representación legal de Suárez, para que no se detuviera la búsqueda del cuerpo de José.

Ahora, según informó Lucas Crettón, tío de José, Suárez les comunicó que renunciaba a su función como abogada de la familia.

"Ella se acercó a nosotros"

“La abogada se acercó a nosotros con el propósito de que cada vez que surgieran noticias del caso con relación a la continuidad de la búsqueda de José, habláramos bien de ella mientras nos ayudaba, supuestamente para que la restituyeran en su cargo (de jueza)”, sostuvo Lucas.

El tío de José afirmó que recibió un mensaje de la abogada/jueza en el que ella le planteaba que no le habían pagado por sus servicios de asesoramiento legal

“Quiero expresar públicamente que esta mujer nos usó para que la reincorporen en su cargo de jueza. Pensamos que utilizó el caso de José para presionar a la Justicia”, señaló Lucas Crettón.

Según Crettón, Suárez le reclama el pago de su matrícula, pero él dice que nunca hablaron en esos términos.

También dijo que la familia tenía previsto viajar a Comodoro Rivadavia para reunirse con la profesional, pero ella les comunicó que no fueran.

La restitución de Suárez

Tras ser restituida en su cargo de jueza hace dos semanas, Suárez adelantó que pensaba retomar sus funciones “lo más pronto posible”.

La polémica magistrada -que en 2021 también había sido destituida y repuesta en su cargo, por otro motivo- ademá amenazó con iniciar acciones legales contra medios de comunicación que difundan el video grabado en una cárcel de Trelew en el que se la ve en una situación confusa junto a Cristian “Mai” Bustos, un preso por dos homicidios que ella misma había condenado a prisión.

En el jury, su defensa había argumentado que se trataba de imágenes manipuladas e ilegales y que en ningún momento la jueza se besó con el detenido, como plantearon quienes lo difundieron.