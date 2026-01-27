Conmoción en Rawson: hallaron cuatro cráneos en un predio y abrieron una investigación

Un vecino encontró restos óseos cuando fue a tirar residuos a la vera de la Ruta Provincial Nº1. Intervienen la Policía del Chubut y el Ministerio Público Fiscal.

Asombro en Rawson por la aparición de cráneos en un basural.

Un hallazgo inesperado encendió la alarma en Rawson y abrió una investigación judicial: cuatro cráneos fueron encontrados en el predio del GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº1, cuando un vecino se acercó al lugar para depositar residuos.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes y derivó en la intervención inmediata de la Policía del Chubut y del fiscal de turno.

Las primeras observaciones realizadas en el lugar indicaron que los restos tendrían una “data de larga antigüedad”, un dato que, en principio, alejaría la posibilidad de que se trate de un episodio reciente.

Aun así, se activó el protocolo correspondiente y se inició una investigación formal para determinar el origen y cómo llegaron hasta ese predio.

El hallazgo en el basural y la intervención policial

De acuerdo con los reportes, el vecino se topó con los restos cuando ingresó al predio para arrojar basura. Tras el aviso, arribaron efectivos y el fiscal de turno para constatar lo encontrado y poner en marcha las actuaciones. La investigación busca reconstruir las circunstancias en las que los cráneos fueron abandonados en ese sector.

En paralelo, se dispuso que peritos trabajen sobre los elementos hallados para su preservación y análisis. En una primera etapa, el foco está puesto en identificar procedencia y antigüedad, además de establecer si los restos corresponden efectivamente a material humano.

Con el caso ya judicializado, una de las hipótesis iniciales que trascendió es que los restos podrían haber sido utilizados con fines de estudio o en prácticas académicas y luego descartados de manera irregular. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su origen.

En ese marco, las autoridades esperan que los análisis forenses permitan precisar la antigüedad de los cráneos y descartar otras posibilidades. También se evalúa avanzar con medidas complementarias para reconstruir el recorrido de los restos hasta el lugar del hallazgo.

Salió a trotar por el campo y encontró una mano en Santa Cruz

Días atrás otro hallazgo estremecedor puso en alerta a Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz, cuando un hombre que estaba corriendo por una zona descampada detrás del barrio 13 de Diciembre encontró una mano humana en avanzado estado de descomposición y dio aviso inmediato a la Policía.

El encuentro se produjo el miércoles pasado cerca de las 10 de la mañana y el sector donde aparecieron los restos es una zona frecuentada por deportistas. Con la presencia de peritos, se delimitó el lugar y se avanzó con un rastrillaje más amplio a medida que pasaban las horas.

FotoJet (18) Los restos humanos aparecieron en un descampado en Caleta Olivia.

En ese marco, durante la tarde se encontraron otros restos humanos en el mismo descampado. Entre lo localizado, se mencionó el hallazgo de dos pies y una cabeza metida en una bolsa de residuos, además de otras partes, todas en un estado de deterioro similar al del primer resto encontrado.

Los investigadores coinciden en que Caleta Olivia enfrenta un escenario criminal nunca antes visto. Si bien la zona ha registrado hechos violentos en el pasado, según medios locales este sería el primer caso de un cuerpo descuartizado en la historia policial de la localidad.