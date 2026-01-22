Salió a trotar por el campo y encontró una mano en Santa Cruz: qué se sabe de la investigación

La Policía rastrilló la zona, un descampado en Caleta Olivia, y descubrió más restos del cuerpo esparcidos. Buscan identificar a la víctima.

Un hallazgo estremecedor puso en alerta a Caleta Olivia , en el norte de Santa Cruz , y abrió una investigación judicial que por estas horas se apoya en pericias forenses. Todo comenzó este miércoles por la mañana, cuando un hombre que estaba corriendo por una zona descampada detrás del barrio 13 de Diciembre encontró una mano humana en avanzado estado de descomposición y dio aviso inmediato a la Policía.

El alerta activó un operativo para asegurar el perímetro y preservar la escena. Al lugar llegaron efectivos policiales, personal de Criminalística y autoridades judiciales para iniciar el trabajo de rigor: resguardo del área, relevamiento del terreno y recolección de posibles elementos de interés para la causa.

Según la información reunida por distintos medios, el hallazgo se produjo cerca de las 10 de la mañana y el sector donde aparecieron los restos es una zona frecuentada por deportistas. Con la presencia de peritos, se delimitó el lugar y se avanzó con un rastrillaje más amplio a medida que pasaban las horas.

En ese marco, durante la tarde se encontraron otros restos humanos en el mismo descampado. Entre lo localizado, se mencionó el hallazgo de dos pies y una cabeza metida en una bolsa de residuos, además de otras partes, todas en un estado de deterioro similar al del primer resto encontrado.

Screenshot_47 El hallazgo de la mano ocurrió este miércoles.

Con los restos levantados, la causa quedó atada a lo que puedan establecer los estudios forenses. Por el estado de descomposición, en el lugar no fue posible confirmar si se trata de un hombre o una mujer, y tampoco se pudo precisar la data de muerte, pero los peritos presumen que se trata de una persona adulta.

Los investigadores coinciden en que Caleta Olivia enfrenta un escenario criminal nunca antes visto. Si bien la zona ha registrado hechos violentos en el pasado, según medios locales este sería el primer caso de un cuerpo descuartizado en la historia policial de la localidad.

La hipótesis de una persona desaparecida

Mientras avanzaba el operativo, trascendió que se acercaron familiares de Mario García, un vecino de Caleta Olivia que permanece desaparecido desde el 8 de diciembre, cuando fue visto por última vez al salir de su casa. Por ahora, las fuerzas de seguridad no confirmaron que exista relación entre ese caso y los restos hallados, pero la posibilidad mantiene en vilo a la familia.

García fue visto por última vez en inmediaciones de la zona céntrica de la ciudad, cuando caminaba por el barrio 2 de Abril y luego subía a una camioneta blanca 4×4. Desde entonces, no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

En medio del dolor y la incertidumbre, la hermana del hombre rompió el silencio en redes sociales. “Es lamentable lo macabro que pasó hoy, pero también es muy lamentable tanto odio que tiene la gente, que no se dan cuenta que están en una sociedad en la que una vida no vale nada”, expresó.

Y agregó: “No sabemos si es mi hermano, la policía no habla mucho, pero lo que sí se sabe es que en una zona donde siempre había gente caminando y haciendo ejercicio, de repente aparecen los miembros de una persona, fueron plantados seguramente”.