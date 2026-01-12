El clima en Neuquén

Descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026: dónde conseguirlos

Las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026. Te ofrecemos todos los detalles.

Recientemente, a través del decreto 929/2025 -publicado en el Boletín Oficial- el Gobierno Nacional confirmó los aumentos en la nafta y el gasoil. En este informe, te ofrecemos todos los detalles para paliar el impacto de dichos incrementos. Y es que las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026.

Cabe recordar que, según el decreto mencionado en el párrafo precedente, el costo de la nafta sin plomo y nafta virgen alcanzará los 1.700 pesos por litro. En tanto, el precio del gasoil trepó a 1.490 pesos.

Descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026

Las empresas de combustible YPF, Axion Energy, Puma, Shell y Gulf lanzaron diferentes descuentos, reintegros y beneficios en enero de 2026. Estos son los más significativos:

YPF:

Banco Ciudad

  • 10% de descuento.
  • Tope: $10.000 por cuenta por mes.
  • Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
  • Días: lunes a viernes y domingo.

Banco Macro

  • 30% de descuento.
  • Tope: $25.000 por cuenta por mes.
  • Tarjetas: VISA, MODO.
  • Días: martes a domingo.

Banco Comafi

  • 20% de descuento.
  • Tope: $8.000 por semana.
  • Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
  • Días: lunes a viernes y sábado.

Banco Nación

  • 30% de descuento.
  • Tope: $15.000 por cuenta por mes.
  • Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
  • Días: todos los días.

Banco Galicia

  • 15% de descuento.
  • Tope: $15.000 por cuenta por mes.
  • Tarjetas: Mastercard, MODO.
  • Días: todos los días.

Banco Patagonia

  • 25% de descuento.
  • Tope: $15.000 por cuenta por mes.
  • Tarjetas: Cuenta Sueldo VISA.
  • Días: lunes a jueves.

Banco Credicoop

  • 20% de descuento.
  • Tope: $6.000 por semana (con haberes).
  • Tarjetas: Cabal, MODO, Débito y VISA.
  • Días: lunes a viernes.
shell antartida y collon cura
Las empresas de combustible YPF, Axion Energy, Puma, Shell y Gulf lanzaron diferentes descuentos, reintegros y beneficios en enero de 2026.

Las empresas de combustible YPF, Axion Energy, Puma, Shell y Gulf lanzaron diferentes descuentos, reintegros y beneficios en enero de 2026.

Axion Energy:

  • Banco Ciudad: 10% (igual que en YPF).
  • Banco Santa Fe: 20% de descuento, tope $20.000 mensuales, con VISA y Mastercard, de martes a domingo.
  • Banco Comafi: 20% de descuento, tope $8.000 por semana, con VISA, MODO y Mastercard, de lunes a domingo.
  • Banco Nación: 30% de descuento (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Galicia: 15% (igual que en YPF).
  • Banco Patagonia: 25% (igual que en YPF).
  • Banco Credicoop: 20% (igual que en YPF).

Puma:

  • Banco Comafi: 15% de descuento. Tope: $7.000 por semana. Tarjetas: MODO. Días: lunes a sábado
  • Banco Nación: 30% de descuento, pagando solo con MODO, todos los días.
  • Banco Galicia: 15% (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).

Shell:

  • Banco Ciudad: 10% (mismo tope y días que en YPF).
  • Banco Santa Fe: 20% de descuento, tope $20.000 por mes, con VISA, MODO y Mastercard, de martes a domingo.
  • Banco Comafi: 20% de descuento, tope $8.000 por semana, con MODO, VISA y Mastercard, todos los días.
  • Banco Nación: 30% de descuento con tope de $15.000, pagando solo con MODO, todos los días.
  • Banco Galicia: 15% (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).

Gulf:

  • Banco Nación: 30% de descuento. Tarjetas: solo MODO. Días: lunes a viernes.
  • Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
  • Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).

