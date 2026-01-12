Descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026: dónde conseguirlos

Las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026 . Te ofrecemos todos los detalles.

Recientemente, a través del decreto 929/2025 -publicado en el Boletín Oficial- el Gobierno Nacional confirmó los aumentos en la nafta y el gasoil. En este informe, te ofrecemos todos los detalles para paliar el impacto de dichos incrementos. Y es que las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026.