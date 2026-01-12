Descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026: dónde conseguirlos

Las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026. Te ofrecemos todos los detalles.
Recientemente, a través del decreto 929/2025 -publicado en el Boletín Oficial- el Gobierno Nacional confirmó los aumentos en la nafta y el gasoil. En este informe, te ofrecemos todos los detalles para paliar el impacto de dichos incrementos. Y es que las principales empresas de combustible lanzaron descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026.
Cabe recordar que, según el decreto mencionado en el párrafo precedente, el costo de la nafta sin plomo y nafta virgen alcanzará los 1.700 pesos por litro. En tanto, el precio del gasoil trepó a 1.490 pesos.
Descuentos del 30% y $25.000 de reintegro en nafta y gasoil en enero de 2026
Las empresas de combustible YPF, Axion Energy, Puma, Shell y Gulf lanzaron diferentes descuentos, reintegros y beneficios en enero de 2026. Estos son los más significativos:
YPF:
Banco Ciudad
- 10% de descuento.
- Tope: $10.000 por cuenta por mes.
- Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
- Días: lunes a viernes y domingo.
Banco Macro
- 30% de descuento.
- Tope: $25.000 por cuenta por mes.
- Tarjetas: VISA, MODO.
- Días: martes a domingo.
Banco Comafi
- 20% de descuento.
- Tope: $8.000 por semana.
- Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
- Días: lunes a viernes y sábado.
Banco Nación
- 30% de descuento.
- Tope: $15.000 por cuenta por mes.
- Tarjetas: VISA, MODO, Mastercard.
- Días: todos los días.
Banco Galicia
- 15% de descuento.
- Tope: $15.000 por cuenta por mes.
- Tarjetas: Mastercard, MODO.
- Días: todos los días.
Banco Patagonia
- 25% de descuento.
- Tope: $15.000 por cuenta por mes.
- Tarjetas: Cuenta Sueldo VISA.
- Días: lunes a jueves.
Banco Credicoop
- 20% de descuento.
- Tope: $6.000 por semana (con haberes).
- Tarjetas: Cabal, MODO, Débito y VISA.
- Días: lunes a viernes.
Axion Energy:
- Banco Ciudad: 10% (igual que en YPF).
- Banco Santa Fe: 20% de descuento, tope $20.000 mensuales, con VISA y Mastercard, de martes a domingo.
- Banco Comafi: 20% de descuento, tope $8.000 por semana, con VISA, MODO y Mastercard, de lunes a domingo.
- Banco Nación: 30% de descuento (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Galicia: 15% (igual que en YPF).
- Banco Patagonia: 25% (igual que en YPF).
- Banco Credicoop: 20% (igual que en YPF).
Puma:
- Banco Comafi: 15% de descuento. Tope: $7.000 por semana. Tarjetas: MODO. Días: lunes a sábado
- Banco Nación: 30% de descuento, pagando solo con MODO, todos los días.
- Banco Galicia: 15% (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).
Shell:
- Banco Ciudad: 10% (mismo tope y días que en YPF).
- Banco Santa Fe: 20% de descuento, tope $20.000 por mes, con VISA, MODO y Mastercard, de martes a domingo.
- Banco Comafi: 20% de descuento, tope $8.000 por semana, con MODO, VISA y Mastercard, todos los días.
- Banco Nación: 30% de descuento con tope de $15.000, pagando solo con MODO, todos los días.
- Banco Galicia: 15% (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).
Gulf:
- Banco Nación: 30% de descuento. Tarjetas: solo MODO. Días: lunes a viernes.
- Banco Patagonia: 25% (mismas condiciones que en YPF).
- Banco Credicoop: 20% (mismas condiciones que en YPF).
