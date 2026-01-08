El Gobierno anunció nueva tasa de interés y pone límites a la actualización de deudas en mora

El BCRA anunció la nueva medida este jueves. La mira está puesta en los juicios laborales.

El B anco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este jueves una nueva serie de tasas de interés que servirá para aplicar en el caso de las moras en deudas y que también se podrá usar para la actualización de montos en juicios civiles, laborales y comerciales.

Se trata de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) cuyo objetivo “es brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos en el marco de lo dispuesto en el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación”.

“El proyecto fue sometido a consulta pública y la TIM comenzará a difundirse a partir del 8 de enero de 2026”, informó el BCRA.

El comunicado indica que “la TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales)”.

“La tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctúa dentro de dos bandas destinadas a preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad”, indica la entidad.

Qué dice el comunicado del BCRA

El comunicado oficial indica que “la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual”.

En la sección de Servicios y Trámites del BCRA, los usuarios podrán acceder a la Calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.

Asimismo, en el portal se publicará la resolución correspondiente con el anexo metodológico, y en la sección Estadísticas e indicadores estará disponible la serie histórica, actualizada diariamente y en formato Excel.

“Con esta decisión, el BCRA reafirma su compromiso con la transparencia normativa, la participación ciudadana y la simplificación administrativa, ofreciendo una nueva herramienta que contribuye a fortalecer la seguridad jurídica y a promover la previsibilidad, la razonabilidad y la equidad en las relaciones económicas”, indicó la entidad.

El problema de los juicios

Tanto la Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que enfrentar unos 120.000 juicios anuales, como el sistema asegurador en general tienen problemas con la actualización de las penalidades.

En general, los jueces estuvieron usando la formula de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) mas un 3% anual. Es decir, la inflación y un plus.

Si bien el BCRA ofrece un nuevo marco mas claro para que se puedan actualizar los montos fijados en los juicios pero igualmente, los jueces van a tener la última palabra.