Hasta $700 mil depositados por error: el Banco Nación explicó que pasará con quienes se gastaron la plata

Los depósitos fueron realizados a empleados estatales el último día del 2025, y muchos lo interpretaron como un bono de fin de año.

En miércoles 31 de diciembre, miles de estatales de todo el país se encontraron con una sorpresa en sus cuentas bancarias al ver depositados diversos montos en pesos y dólares que llegaban a $700.000, y montos en dólares en otros casos. Muchos pensaron que se trataba de un bono de fin de año pero el Banco Nación aclaró que se trataba de un error técnico. Tras el feriado por año nuevo, la entidad explicó qué pasará con las personas que se gastaron el dinero.

Los depósitos bancarios figuraban bajo el ítem “rendición en pesos”, y muchos empleados estatales - principalmente del Congreso - lo interpretaron como un bono de fin de año que no había sido anunciado. Pero rápidamente descubrieron que se había tratado de una equivocación.

La confusión se dio en un contexto de múltiples acreditaciones recientes. L os empleados del Congreso ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo —con montos que iban de $150.000 a $300.000 según la categoría— y, además, el martes habían percibido sus salarios de enero, adelantados por tratarse del último día hábil de diciembre.

A 48 horas del error que generó confusión entre trabajadores estatales, el Banco Nación confirmó que ya retiró de las cuentas el dinero que había depositado por error. La entidad informó que ya se revirtieron todas las transferencias de hasta $700.000 y USD 340 hechas el 31 de diciembre en las cuentas de sus clientes.

El procedimiento para debitar el dinero que se había acreditado indebidamente se inició el mismo día en que se habían hecho y se completó durante la jornada del jueves 1 de enero, indicaron medios nacionales.

Desde la entidad no precisaron el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.

Qué pasa con quienes se gastaron el dinero

Si bien el Banco Nación comenzó a retirar los montos depositados por error de manera inmediata, existe la posibilidad de que muchos hayan gastado ese dinero con tarjetas de débito o bien que lo hayan transferido a otras cuentas, ya sea porque creyeron que era propio o por “picardía”.

En estos casos podría suceder, que cuando el Nación haya querido revertir la transferencia y debitar los $700.000 depositados por error, la cuenta no tenga fondos suficientes o directamente tenga su saldo en cero. ¿Qué pasará en esos casos?.

Según precisaron, la deuda quedará pendiente y el dinero será retirado cuando ingresen fondos. Al tratarse de cuentas sueldo, el débito se hará como máximo cuando se acredite el próximo pago de salarios.

A diferencia de las cuentas corrientes, que pueden “girar en descubierto” y pagar intereses cuando el saldo es negativo, las cajas de ahorro no tienen esa posibilidad. Su saldo nunca puede ser deudor, siempre queda en cero. Por eso, si alguien gastó o transfirió rápidamente el “plus” que recibió por equivocación el 31 de diciembre y dejó su cuenta en cero, cada peso que ingrese será debitado hasta cubrir la deuda con el banco.