El Banco Nación depositó por error $700 mil a empleados estatales: el aviso que recibieron

Los distintos montos comenzaron a aparecer en decenas de cuentas bancarias. Hubo empleados que recibieron montos en dólares.

En las últimas horas, comenzaron a circular varios posteos en las redes sociales que alertaba sobre empleados estatales que habían recibido un deposito bancario de hasta $700 mil, y muchos pensaban que se trataba de un bono de fin año. Finalmente se conoció que fue lo que sucedió y lo que pasará con ese dinero.

Los empleados de la Cámara de Diputados se llevaron una sorpresa este miércoles 31 de diciembre cuando revisaron sus cuentas bancarias: habían recibido un deposito adicional. Las autoridades aseguran que se trató de una equivocación del Banco Nación.

Los depósitos bancarios figuraban bajo el ítem “rendición en pesos”, y muchos empleados del Congreso lo interpretaron como un bono de fin de año que no había sido anunciado. Pero rápidamente descubrieron que se había tratado de una equivocación.

La confusión se dio en un contexto de múltiples acreditaciones recientes. Los empleados del Congreso ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo —con montos que iban de $150.000 a $300.000 según la categoría— y, además, el martes habían percibido sus salarios de enero, adelantados por tratarse del último día hábil de diciembre.

El mensaje que recibieron los empleados estatales

Rápidamente, las autoridades de la Cámara difundieron un mensaje a todos los empleados: "Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82”, indicaron y aclararon que se trató de un “error bancario”.

“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”, decía el mensaje.

DEPOSITO ERROR ESTATALES

Qué se sabe de los depósitos realizados

Hasta el momento, desde el Banco Nación no informaron cuántas cuentas fueron alcanzadas por el error ni precisaron el origen administrativo de la acreditación. La recomendación oficial es no utilizar el dinero, ya que el reintegro será efectuado de manera automática.

Ante la repercusión que tuvo, diputados de diferentes bancadas confirmaron a Infoabe que el error no incluyó a los legisladores, ya que cobran dietas que se liquidan de forma separada. Pero agregaron que hubo empleados que recibieron montos en dólares. En un caso USD 290, en otro USD 114 y hasta uno con USD 6.

El problema se extiende, ya que otros empleados estatales en relación de dependencia afirmaron haber recibido la misma transferencia en sus cuentas sueldo de la entidad bancaria. “Cuando lo recibí ya me di cuenta que había un error”, indicó a BAE un operario de la firma que administra autopistas bonaerenses.

“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”, ironizó el diputado santafesino a través de las redes sociales.