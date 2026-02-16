El carnaval volvió a Neuquén capital: vecinos y vecinas colmaron el centro

Más de 40 agrupaciones llenaron de música y color la Avenida Argentina. Además, se anunció que el evento se ampliará para el año que viene.

Con una convocatoria que superó todas las expectativas , la Municipalidad celebró este fin de semana un carnaval multitudinario frente al palacio municipal, con calles cortadas, espectáculos musicales y la participación de 41 agrupaciones que recorrieron la avenida principal a pura danza y color.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la masiva presencia de vecinos y vecinas y confirmó que, debido al éxito de esta edición, el próximo año el evento se extenderá durante dos jornadas.

“ Estamos sorprendidos por la cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a esta convocatoria de hoy, está todo repleto de gente”, expresó la funcionaria mientras finalizaban los shows musicales y se preparaba el desfile de las agrupaciones.

Corso (34) Claudio Espinoza

De Giovanetti señaló que el cierre artístico dio paso a uno de los momentos más esperados: “Está terminando ahora todo lo que son los espectáculos musicales, y ya en un ratito más empiezan las 41 agrupaciones que vinieron a participar de este carnaval, a danzar y a recorrer toda la avenida. Así que sumamente contentos”.

El evento no solo reunió a comparsas y agrupaciones locales, sino que también convocó a delegaciones del interior y de provincias vecinas. Según detalló la secretaria, participaron de localidades como Junín de los Andes y Zapala, además de agrupaciones provenientes de distintos puntos del interior neuquino y de ciudades de Río Negro.

Carnaval 2027

Uno de los anuncios más celebrados de la jornada fue la confirmación de que el carnaval 2027 tendrá una duración de dos días. “Hace un ratito hicimos una nota con nuestra Jefa de Gabinete, María Pasqualini, y anunciamos que el año que viene lo vamos a hacer dos días, porque la verdad que el carnaval en la ciudad llegó para quedarse, así que estamos felices compartiendo con los vecinos”, sostuvo De Giovanetti.

Remarcó además el valor cultural del encuentro: “Es disfrutar, es compartir y es mostrar las colectividades y la diversidad cultural que además tiene la ciudad de Neuquén”.

Corso (31) Claudio Espinoza

Si bien al cierre del evento aún no se contaba con un número oficial de asistentes, desde la organización reconocieron que la convocatoria fue “impresionante”. “Ya vamos a saber con mayor exactitud qué cantidad hay, compartiendo con la policía y con el dron”, explicó la funcionaria.

Con una Avenida Argentina colmada, familias enteras disfrutando del espectáculo y agrupaciones desplegando música, trajes y coreografías, el carnaval se consolidó como una de las celebraciones populares más convocantes de la ciudad. El anuncio de un “supercarnaval” de dos días para el próximo año anticipa que la fiesta seguirá creciendo y afianzándose como un clásico en la agenda cultural neuquina.

El Carnaval en fotos

Corso (1)

Corso (2) Claudio Espinoza

Corso (3) Claudio Espinoza

Corso (4) Claudio Espinoza

Corso (5) Claudio Espinoza

Corso (6) Claudio Espinoza

Corso (7) Claudio Espinoza

Corso (8) Claudio Espinoza

Corso (9) Claudio Espinoza

Corso (10) Claudio Espinoza

Corso (11) Claudio Espinoza

Corso (12) Claudio Espinoza

Corso (13) Claudio Espinoza

Corso (14) Claudio Espinoza

Corso (15) Claudio Espinoza

Corso (16) Claudio Espinoza

Corso (17) Claudio Espinoza

Corso (18) Claudio Espinoza

Corso (19) Claudio Espinoza

Corso (20) Claudio Espinoza

Corso (21) Claudio Espinoza

Corso (22) Claudio Espinoza

Corso (23) Claudio Espinoza

Corso (24) Claudio Espinoza

Corso (25) Claudio Espinoza

Corso (26) Claudio Espinoza

Corso (28) Claudio Espinoza

Corso (29) Claudio Espinoza

Corso (30) Claudio Espinoza

Corso (33) Claudio Espinoza

Corso (35) Claudio Espinoza

Corso (37) Claudio Espinoza