Figueroa aseguró que Cerro Chapelco será de categoría mundial

Recorrió las obras que realiza la nueva concesionaria del centro de esquí y planteó la necesidad de invertir para cortar con la estacionalidad turística.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió, junto a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales Leticia Esteves , las obras que realiza la nueva concesionaria del cerro. Destacó la importancia de modernizar la infraestructura, elevar la categoría de Chapelco y eliminar la estacionalidad para consolidar a San Martín de los Andes como un destino de referencia durante todo el año.

El mandatario neuquino, que se encuentra en la región de los Lagos donde inauguró el sector de partidas del aeropuerto Aviador Campos, recordó que “antes, las prórrogas de concesiones eran muy onerosas para los neuquinos. Porque, entre lo que ingresaba y lo que tenía que pagar el Estado provincial, terminábamos pagando por las distintas temporadas de Chapelco”, explicó.

En cambio, subrayó que durante esta gestión se avanzó en un proceso de licitación y "es la primera vez que a un concesionario se le ha exigido como corresponde".

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Concesión

Al cabo de esa convocatoria, efectuada el año pasado, la empresa Transporte Don Otto S.A. obtuvo la concesión por 25 años -con opción a 5 más- del centro de esquí y complejo Chapelco. "Ha ganado una licitación y está llevando adelante las obras que nosotros pretendemos que se realicen, para poder elevar la categoría de este cerro, que -sin lugar a dudas- va a tener categoría mundial”, opinó Figueroa.

En relación al desarrollo turístico de la ciudad lacustre, el gobernador remarcó que "necesitamos eliminar la estacionalidad en el turismo”. En ese sentido mencionó a modo de ejemplo la inversión realizada por la provincia en el aeropuerto Aviador Campos para mejorar los servicios que se le brindan al turista.

Por último, expresó que “tenemos que lograr que San Martín de los Andes tenga la envergadura en la recepción de todos los turistas que llegan por vía aérea” y aclaró que todas estas acciones responden a las prioridades planteadas por la comunidad y el sector turístico local, apuntando al crecimiento sostenido y sostenible de la región.

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Obras

Uno de los ejes centrales del proyecto es la instalación de una nueva telecabina principal desembragable para diez personas, que conectará la base con la cota 1.600. Este nuevo medio de elevación permitirá incrementar la capacidad de transporte de 900 a 2.960 pasajeros por hora, además de reducir significativamente el tiempo de viaje a apenas cinco minutos. La obra contempla la reducción del número de torres, que pasarán de 20 a 10, con alturas de hasta 26 metros, lo que también implica una menor intervención en el entorno natural. El montaje (que ya comenzó) contará con el apoyo técnico de la firma Poma de Francia, con la participación de nueve especialistas, 150 trabajadores, once empresas contratistas y el traslado de más de 120 contenedores con equipamiento.

En paralelo, se está construyendo un nuevo edificio garage de 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con estructura metálica. Este espacio incluirá áreas de servicio, garage para las cabinas, sector de embarque cubierto y una fachada vidriada de 600 metros cuadrados. Además, incorporará 3.000 lockers inteligentes digitalizados, con acceso mediante el pase del centro de esquí, equipados con sistemas de calefacción y ventilación.