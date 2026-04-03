La ciudad de Neuquén recibió turismo regional e internacional: la ocupación fue del 60%

En la península de Hiroki, donde se concentraron las actividades propuestas por el municipio, llamó la atención el origen de los visitantes de otros países.

Este feriado largo, donde se juntó la Semana Santa con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , hubo mucho movimiento en la ciudad, especialmente en la Península de Hiroki, donde se concentraron las actividades propuestas por el municipio.

El s ecretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , se mostró más que satisfecho por el nivel de ocupación que registraron los primeros logaritmos.

El funcionario señaló que la primera medición la realizaron el miércoles por la noche y detectaron que era de un 56%, mientras que el jueves ascendió al 62%. “ En promedio registramos un 60% de ocupación y eso muy bueno para la ciuda d”, agregó.

Explicó que el nivel de ocupación está dentro del rango previsto porque cuando se cuenta con una reserva del 40%, eso deriva luego en una ocupación por encima de un 15 o 20%.

El funcionario se mostró satisfecho de la ocupación y del nivel de participación en las actividades programadas desde el municipio capitalino. "Estamos muy contentos, el año pasado tuvimos un fin de semana extra largo, este fue con menos días", recordó. Al tiempo que indicó que hubo mucha convocatoria y participación tanto en la paella con más de 300 porciones como en el sector de los emprendedores con sus variadas propuestas en chocolatería, pastelería y grastronomía en general.

Semana Santa en Peninsula Hiroky (11) Maria Isabel Sanchez

Cayol sostuvo que la ciudad recibió vistantes de la zona como de otros países. "Específicamente en la Península Hiroki encontramos turistas extranjeros provenientes de Brasil, Uruguay, Chile, Inglaterra, Holanda y Alemania", señaló.

Actividades que todavía se pueden hacer

Las múltiples actividades culturales, turísticas y recreativas, propuestas por la Municipalidad de Neuquén para celebrar las Pascuas, se desarrollarán hasta el domingo 5 de abril en la Península Hiroki.

La propuesta incluye paseos guiados gratuitos, espectáculos, gastronomía regional y actividades al aire libre, para todos los interesados tanto locales como visitantes.

Continuarán los paseos turísticos gratuitos con inscripción presencial 30 minutos antes de cada salida. Entre las propuestas se destacan el bus turístico, recorridos por el Paseo Costero, Parque Agreste, miradores, Península Hiroki y circuitos temáticos por distintos puntos de la ciudad.

Uno de los recorridos especiales es el circuito de Semana Santa, apun queda el del domingo a las 10.30, con un recorrido temático por sitios históricos y religiosos de la ciudad. “Es un recorrido que hace hincapié en la naturaleza del fin de semana largo, con un contenido más religioso, vinculado a la paz”, explicó Cayol.

Desde el municipio destacaron que el bus turístico tiene una alta demanda, con una importante presencia de visitantes que llegan desde otras localidades. Se estima que cerca del 70% de quienes utilizan el servicio son personas que vienen de fuera de la ciudad.

Semana Santa en Peninsula Hiroky (9) Maria Isabel Sanchez

Cronograma del bus turístico y recorridos