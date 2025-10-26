Lo atraparon con más de 4 kilos de cocaína pegados en el abdomen

Se trata de un pasajero roquense que intentó evadir un control de rutina en la región. Viajaba en un micro de larga distancia desde Punta Alta hasta Bariloche.

Un hombre fue atrapado con cuatro ladrillos de cocaína por persona de Gendarmería Nacional en un control sobre el transporte de larga distancia sobre la Ruta 22 a la altura del Kilometro 1260, en cercanías a Villa Regina.

Efectivos del Grupo Seguridad Vial “Comahue" de Gendarmería Nacional detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros proveniente de la ciudad bonaerense de Punta Alta con destino final en Bariloche. Comenzaron a realizar un control aleatorio de los pasajeros con sus respectivos equipajes mediante el empleo del equipo de escáner rayos x.

Minutos después detectaron que un pasajero intenta evadir el control donde estaba la guardia, entonces un gendarme trata de retenerlo apoyándole involuntariamente su antebrazo en la zona del abdomen. El agente inmediatamente se dio cuenta que el pasajero tenía varios objetos adosado en el abdomen.

Se delató solo

Los gendarmes que estaban efectuando el control no alcanzaron a preguntarle por lo que tenía entre sus ropas cuando el hombre, cuya edad e identidad no trascendió, manifiesta espontáneamente que "lleva consigo droga y lo exhibe de forma voluntaria tratándose de cuatro (4) paquetes rectangulares adosados al abdomen sostenidos por una faja".

cocaína- Gendarmería Nacional- Ruta 22-1 Gentileza Gendarmería Nacional

Desde Gendarmería, informaron que de forma inmediata se efectuó el test orientativo de campo "narcotest" dando como resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El peso total hallado entre su vestimenta fue cuatro mil trescientos catorce coma un kilogramo (4.314,1 kg).

Al comunicar a la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén, a cargo de la Dra. Vanesa Rebolledo, y el auxiliar fiscal Dr. Ignacio Oller, orientaron que se labren actuaciones de rigor, secuestro de lo hallado y el causante en carácter de detenido.

Qué se incautó en el procedimiento en un colectivo de larga distancia

Los efectivos de Gendarmería secuestraron: cuatro mil trescientos catorce comas un kilogramo (4.314,1 kg) de clorhidrato de cocaína; la suma de $190.000 pesos en efectivo.; y un teléfono celular.

El hombre que llevaba la droga encima, con domicilio en General Roca, quedó detenido en calidad de incomunicado. En función de los resultados obtenidos en la constatación de domicilio, el fiscal a cargo solicitó al Juez de Garantías el allanamiento y registro de un inmueble ubicado en la ciudad rionegrina de General Roca, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal de esa ciudad.

En cumplimiento de la orden judicial, personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, junto con efectivos del Escuadrón 68 “Comahue” y con el apoyo del área de Criminalística y Estudios Forenses de la Jefatura de Región V de Gendarmería Nacional, llevaron a cabo el procedimiento, durante el cual se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.