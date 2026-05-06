Fitch le subió la calificación a la Argentina: cómo puede impactar eso en la economía diaria

El dato refleja una mejora en las condiciones macroeconómicas, pero todavía quedan puntos por resolver. Más detalles.

Si mejora la calificación de Argentina se prevé una mejora de las tasas de interés internas

La calificadora internacional d e riesgo Fitch mejoró la calificación d e la Argentina al sacarla de la nota CCC- y pasarla a B- un paso que tiende a reflejar algunas mejoras que se han producido en el país en los ultimos meses desde el punto de vista macroeconómico.

La mejora quiere decir que la entidad ve una mayor solvencia en el el programa económico del Gobierno de cara al repago de sus obligaciones, pero que todavía avizora algunos riesgos.

Fitch ve "una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas y mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas".

Por otro lado indica que hay expectativas de que el Gobierno obtenga "financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda".

De hecho, ello podría anticipar que otras agencias dedicadas a medir el riesgo financiero de los países y corporaciones también decidan revisar sus notas para Argentina.

Calificadora Fitch

¿Subirá la nota el JP Morgan?

La mas importante por ahora para el país es el EMBI+ que elabora el JP Morgan, que es el panel que integran los bonos soberanos con mayor solvencia técnica, cuya cotiación se analiza al momento. Los titulos que están allí son los de mayor circulación.

El año pasado, en septiembre la Argentina había sido excluida de ese panel y pasado a un listado de bonos cuyo medición de riesgo solo se actualiza al final de la jornada.

Según datos del mercado, la calificación BB- de Fitch es la que tienen los bonos de Ecuador, que para el mercado, son los más parecidos a los de Argentina.

Cómo puede impactar en la economía

La mejor de la nota va a redundar en una caída de la tasas de interés que tiene que pagar el gobierno para poder refinanciar las deudas en dólares. Una mejora de esa tasa de interés lleva a que impacte en las tasas internas a la larga o la corta. Básicamente, si el Estado paga un determinado nivel de intereses, consitituye un piso para el sector privado.

Al inicio de la gestión de Javier Milei, el riesgo país de la Argentina había trepado a unos 2300 puntos. Eso implican 23 puntos mas de tasa que lo que paga el gobierno de Estados Unidos. Desde allí cayó a unos 550 puntos, que equivale a 5,5 puntos más de lo que paga el bono similar del gobierno norteamericano.

ministerio economia

La incertidumbre que genera el país respecto de algún evento financiero importante -algo que tiene malos antecedentes- se paga con una tasa más alta e inflación.

Aunque el gobierno mantiene desde hace dos años números fiscales impecables, que superan a los de la casi totalidad de países emisores de bonos, las calificaciones mejoran lentamente debido al costo reputacional.

Eso a su vez genera desconfianza interna: las personas se cubren ante una potencial nueva crisis lo que hace que ahorren en dólares debajo del colchón y dejen al peso solo para transaccionar.

Una mejora de las notas de las calificadoras, entonces, podría redundar en el futuro en una reversión de ese proceso. Es decir, al mejorar la confianza el publico podría demandas más moneda local, lo que redunda en menos inflación.