Una fuerte ciclogénesis afectará a 13 provincias: vientos de 100 km/h, lluvias y tormentas

El SMN emitió alertas de nivel amarillo y naranja. Se esperan además un marcado aumento de la temperatura. Cuáles serán las zonas afectadas.

El contraste de temperaturas permitirá la interacción de masas de aire cálido y frío generando inestabilidad.

Un frente frío ingresó al país y se perfila como el evento protagonista del clima en una importante porción de Argentina durante los próximos días, generando lluvias, tormentas y ráfagas intensas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en este contexto, alertas que afectarán a 13 provincias.

El avance frontal impactará desde este viernes a varias zonas del país. Las alertas amarillas v igentes afectarán a La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta, el sudoeste bonaerense y Córdoba. También una pequeña porción de la costa chubutense estará bajo alerta.

El contraste de temperaturas permitirá la interacción de masas de aire cálido y frío generando inestabilidad. Esta combinación potencia los frentes, favoreciendo procesos de ciclogénesis y precipitaciones intensas.

ciclogenesis No es la primera vez que los especialistas meteorológicos advierten sobre la presencia de una ciclogénesis en Argentina,

Es por eso que para este viernes, el SMN emitió alertas de nivel por vientos, y se eleva a nivel naranja en las provincias de San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Mientras que las alertas amarillas se extenderán en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, Salta y Santiago del Estero.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h", detalló el SMN.

Los sectores bajo alerta naranja de San Juan, La Rioja y Catamarca serán afectados también por viento zonda, con altas temperaturas, baja visibilidad y poca humedad.

En Río Negro y La Pampa, los alertas son por lluvias, mientras que el resto de los territorios están advertidos por fuertes vientos e intensa actividad eléctrica.

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual", indicó el SMN. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Alerta meteorológico: cómo estará el fin de semana

Para el sábado, la alerta amarilla rige en Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja. En las últimas dos también hay zonas con advertencia naranja.

Mientras la región central experimenta precipitaciones y fuertes vientos, el norte argentino mantendrá máximas superiores a 35 grados, con especial impacto en los departamentos del este de Salta, noroeste de Chaco, norte de Santiago del Estero y oeste de Formosa.

Desde el lunes, la rotación del viento al norte incentivará un paulatino aumento térmico en Buenos Aires, CABA y el conurbano, con marcas que superarán nuevamente los 22 grados y alcanzarán hasta 34 grados en el norte del país, según la última información brindada por el SMN.

Los pronósticos confirman así una fase de alta variabilidad climática durante la primavera, que demanda monitoreo constante y atención a los anuncios oficiales.

Pronóstico para Neuquén: anuncian viento, chaparrones y tormentas

La semana estuvo marcada por el viento en Neuquén y la región. Predominaron las fuertes ráfagas que lejos de apaciguarse continuarán unos días más. Así indica el pronóstico, al menos para este viernes, junto con el tiempo inestable como consecuencia del ingreso de aire húmedo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes por la madrugada cielo parcialmente nublado con una temperatura que arrancará en los 13 grados. En cuanto al viento, se espera que sople de leve a moderado (entre 23 y 31 kilómetros por hora) con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora.

Ya en horas de la mañana se esperan chaparrones con una temperatura que ascenderá a los 18 grados. Continuará el viento de leve a moderado y las ráfagas no superarán los 50 kilómetros por hora. Las tormentas aisladas llegarán por la tarde con una temperatura de 20 grados. Además, el viento soplará moderado y las ráfagas irán en ascenso, de casi 70 kilómetros por hora. Hacia la noche estará mayormente nublado, cesarán las tormentas, pero continuará el viento y las ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.