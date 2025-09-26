Horror, abuso y encubrimiento: una nena de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres

La pequeña ingresó al hospital con graves lesiones y el bebé fue encontrado en estado crítico tras haber estado abandonado 20 horas.

Una pequeña ciudad quedó conmocionada por un caso de abuso sexual agravado que reveló una trama de violencia, abandono y encubrimiento . Una niña de 11 años ingresó al Hospital Bicentenario con un cuadro ginecológico que terminó exponiendo que la menor había dado a luz, y el bebé fue encontrado horas después en estado crítico.

Todo comenzó durante la madrugada del miércoles en la ciudad de Juan José Castelli, Chaco, cuando una obstetra alertó al médico de guardia sobre el estado de la niña. La paciente presentaba un sangrado ginecológico inusual que motivó la realización de un procedimiento bajo anestesia.

En la revisión, el equipo médico constató desgarros, lesiones y restos ovulares , lo que llevó a suponer un aborto incompleto y encendió de inmediato la alarma sobre un abuso sexual.

El informe médico fue elevado sin demora a la Fiscalía de Investigación Penal N°2, a cargo de Gerónimo Agustín Roggero. El fiscal ordenó los primeros procedimientos judiciales para resguardar pruebas y avanzar con la investigación.

Un bebé en estado crítico y sospechas de encubrimiento

Horas después de que la nena ingresara al hospital, la situación tomó un giro inesperado. La madre de la víctima volvió al hospital acompañada por un bebé recién nacido, quien resultó ser hijo de la niña. Según la investigación, el bebé había estado abandonado durante casi 20 horas hasta ser hallado al aire libre, con signos vitales débiles y temperatura corporal peligrosamente baja.

chaco El caso en Chaco reveló una trama de abuso, encubrimiento y abandono que conmociona a toda la provincia.

Fue derivado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde permanece en estado crítico y con riesgo de vida. La escena generó una fuerte conmoción entre el personal médico y judicial, dado que la exposición del niño al abandono podría haber sido fatal.

La Fiscalía ordenó el allanamiento del domicilio familiar, donde personal de la División de Investigaciones Complejas y de Criminalística secuestró elementos considerados relevantes: una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul con restos visibles y una toallita. Todo fue remitido al Gabinete Científico y al cuerpo médico forense para su análisis.

Ante las pruebas reunidas, el fiscal Roggero dispuso la detención de los padres de las niñas, acusados de encubrimiento, así lo indicaron medios locales.

La investigación judicial y el resguardo de la víctima

Mientras la menor de 11 años permanece internada en el área de obstetricia del hospital bajo consigna policial, otra guardia se dispuso en Neonatología para proteger al bebé. La causa se investiga como “supuesto abuso sexual”, con intervención de la Asesoría de Menores, el Juzgado de Familia N°2 y la Unidad de Protección Integral (UPI) Castelli.

Según fuentes judiciales, el avance del caso dependerá de pericias médicas y testimonios clave que definirán responsabilidades penales. La investigación continúa en curso y podría derivar en nuevas imputaciones.

El episodio expone no solo la brutalidad del delito, sino también la vulnerabilidad extrema en la que se encontraba la niña. El desenlace inicial —un bebé abandonado, apenas con vida, hijo de una víctima de once años — dejó clara una cadena de omisiones y encubrimientos que la Justicia busca desentrañar.