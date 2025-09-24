Vientos fuertes en seis provincias: el SMN emitió una alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles una alerta amarilla por vientos fuertes que abarca 6 provincias del país. Reportan que ese nivel de alerta podría implicar "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que las zonas más afectadas serán Catamarca , Córdoba , La Pampa , La Rioja , San Juan , San Luis . Allí se prevén vientos del norte o noreste con intensidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora , especialmente en áreas serranas.

Frente a estas condiciones, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes: evitar actividades al aire libre ; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

alerta smn (3)

En La Pampa, el SMN notificó que "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Mientras tanto, en la totalidad de la provincia de San Luis, el sur y oeste de Córdoba, el este de San Juan y el sur de Catamarca el organismo informó: "El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas".

Pronóstico de viento fuerte para Neuquén: ¿Hasta cuándo?

Septiembre, especialmente a partir del inicio de la primavera, en Neuquén, suele estar atravesado por el viento. Este año no será la excepción dado que a partir de este miércoles están pronosticadas ráfagas fuertes en ascenso en el transcurso de la semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió una alerta para Neuquén. Para la capital provincial, igualmente anticipó que el viento soplará fuerte y por varios días. Para la madrugada de este miércoles adelantó que habrá viento de leve a moderado con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora bajo un cielo mayormente nublado. La temperatura arrancará en los 7 grados.

vientos fuertes (1)

En horas de la mañana la temperatura descenderá a los 6 grados con viento de hasta 41 kilómetros por hora y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. Seguirá en ascenso por la tarde, se espera que supere los 41 kilómetros por hora y ráfagas de hasta casi 60 kilómetros por hora y una temperatura de 22 grados de máxima. Hacia la noche seguirá ventoso, de leve a moderado, con ráfagas de casi 70 kilómetros por hora. La temperatura descenderá a los 17 grados.

El viernes el tiempo estará templado, con leve descenso de la temperatura para la región. Continuarán las condiciones meteorológicas de viento intenso, soplará de leve a moderado, proveniente del sector sur, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada y mañana. La temperatura andará por los 13 grados bajo un cielo mayormente nublado. Hacia la tarde/noche, el SMN anticipó que la temperatura llegará a los 22 grados con viento de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Hay pronóstico de viento también para el sábado en la capital neuquina y zona de influencia. El cielo irá de parcialmente nublado a algo nublado. Habrá viento entre leve y moderado por la madrugada y mañana, con ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora. La temperatura estará en los 6 grados. Ya por la tarde ascenderá a los 20 grados de máxima y el viento comenzará a mermar, estará entre 23 y 31 kilómetros por hora.