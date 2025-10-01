Qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú por el triple femicidio de Florencio Varela

El joven narco fue atrapado adentro de un camión. Está acusado de ser actor intelectual del brutal crimen de Morena, Lara y Brenda. Cuáles fueron las primeras declaraciones.

Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluyó la transmisión en vivo de las torturas.

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple femicidio Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: " Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie ".

Valverde Victoriano, acusado de ser un capo narco y autor intelectual del crimen de Lara, Brenda y Morena fue atrapado mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por ser considerado el cerebro de la masacre.

En sus breves pero contundentes declaraciones a la prensa local, "Pequeño J" insistió en su inocencia y pidió que la investigación continúe para encontrar a los verdaderos responsables. " Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver ", agregó el joven narco, quien es señalado por los investigadores como un sicario "extremadamente sanguinario".

Pequeño J detención

La detención se logró gracias a un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú, que seguían sus pasos desde que se fugó de Argentina.

"Pequeño J" es acusado de planear y ordenar la masacre

A pesar de su negativa, "Pequeño J" está acusado de haber planeado y ordenado la tortura y el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Los investigadores creen que el triple crimen fue un mensaje mafioso que incluyó la transmisión en vivo de las torturas a través de un grupo cerrado de Instagram.

Según publicó Noticias Argentinas, el apodo "Pequeño J" proviene de su padre, Janhzen Valverde, un integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en Perú en un ajuste de cuentas. Tony creció en ese entorno de violencia y códigos narco, y es descripto por los investigadores como un delincuente "brutal y sin límites".

Video: así detuvieron a “Pequeño J” en Perú

La captura se concretó luego de un operativo conjunto entre la Policía Nacional peruana y la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió la agencia, el joven de 20 años fue interceptado en una ruta de Perú, mientras viajaba en un camión.

PEQUEÑO J- DETENCIÓN

Se espera que "Pequeño J" y Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien fue detenido más temprano, sean extraditados a la Argentina en las próximas horas a fin de que queden a disposición del fiscal Adrián Arribas, que estableció el secreto de sumario durante 48 horas.

Con estas nuevas detenciones ya son nueve los apresados por el triple homicidio con sello narco cometido en una vivienda de la zona sur del conurbano.

Los primeros siete arrestados son Maximiliano Parra, Magalí Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Ariel Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez.

Por su parte, este martes Sotacuro y su sobrina declararon ante el funcionario judicial y personal del Servicio Penitenciario bonaerense realizó sus traslados a los penales de Sierra Chica y Magdalena, respectivamente.

Además, Arribas le confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el viernes se llevaría a cabo un peritaje sobre los celulares de los primeros siete arrestados.