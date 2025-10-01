El insólito descuido que permitió atrapar a Pequeño J: "Muy rudimentario para un narco"

El joven peruano fue detenido horas después que su cómplice. Ambos están acusados del brutal triple femicidio de La Matanza. Un error terminó con su detención.

El argentino Matías Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fueron detenidos este martes al sur de Perú . Ambos son los principales acusados del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela. La policía logró capturarlos en la ciudad de Lima.

Las fuerzas de seguridad los venían siguiendo por antenas y desplegaron un gran operativo para poder rodearlos y detenerlos. En el caso de Ozorio, fue detenido previo a poder concretar el plan de juntarse con el joven peruano de 20 años, presunto líder de una banda narco. Por su parte, a Pequeño J lo atraparon escondido en un camión.

Ambos quedaron a disposición de Interpol Argentina y ahora serán indagados por el fiscal Adrián Arribas , bajo los graves cargos acusación de " triple homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y femicidio" .

El error de Pequeño J que lo llevó a su detención

Por el momento, hay nueve detenidos relacionados con el triple femicidio. Tony Janzen Valverde Victoriano, "Pequeño J", era intensamente buscado desde el viernes pasado y contaba con un pedido de captura nacional e internacional. Es acusado por ser el presunto autor intelectual del macabro crimen.

Pese a que el joven peruano de 20 años es caracterizado por su "perfil sanguinario", un simple error reveló su ubicación y sus planes: nunca cambió su número de celular.

"Ni el chip le había cambiado. El número era el mismo que un testigo había aportado a la Justicia argentina. Algo muy rudimentario para un narco", expresó la ministra Patricia Bullrich a Clarín al ser consultada por la detención.

Este descuido permitió rastrear la señal de su teléfono, que comenzó a moverse hacia el norte del país vecino. Percy Pizarro Ramón, el coronel que estuvo a cargo de la detención de ambos, reveló que se iban a encontrar y la Policía del Perú logró frustrar este encuentro.

Ambos habían salido de Argentina cruzando a Bolivia. Ozorio lo hizo con identidad falsa, mientras que otro integrante de la banda, Lázaro Víctor Sotacuro, utilizó su nombre real. La caída de Sotacuro en Villazón, Bolivia, apuró el cerco que terminó con el arresto del presunto líder del narcotráfico.

"A mí no me cierra", el descargo del abuelo de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Este miércoles por la mañana, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, se dirigió a la rotonda de La Tablada, el lugar donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez, allí manifestó su sensación de “ alivio” por las recientes detenciones de quienes están sospechados como los principales autores intelectuales del brutal crimen.

“Es un poco de alivio, pero ahora hay que ver qué hace la Justicia”, dijo Antonio, tras ser consultado por sobre cómo se había enterado de los arrestos de los dos principales sospechosos de haber participado del triple crimen.

En otro momento de su testimonio, el hombre contó que el martes fue contactado por diversos medios periodísticos de Bolivia y Perú, desde donde le comentaron el oscuro prontuario de los detenidos. “Me dijeron que ellos hicieron mucho daño. Es una red muy pesada del Perú, pero como no les dieron más lugar y los estaban sacando del país, fueron a parar a la Argentina”, señaló.

Luego, en diálogo con el canal de noticias C5N, Antonio puso en duda el liderazgo de "Pequeño J" en la organización narco criminal que decidió asesinar a Brenda, Morena y Lara. "Pequeño J supuestamente es el apuntado, pero ahora hay que ver si este chico tenía tanta habilidad y tanta saña para de ser uno de los autores", expresó.

Y en esa línea, agregó: "No podemos pretender que un pibe de 20 años sea la cabeza de todo esto, a mí no me cierra. Pecaron en muchas cosas, quizás no tenían mucha experiencia".