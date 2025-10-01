Día de la Madre 2025: ¿segundo o tercer domingo de octubre? Te contamos cuál es la fecha oficial

La duda es sobre esta fecha especial coincidirá con el próximo feriado nacional, donde miles de argentinos podrán disfrutar de varios días libres.

A diferencia de otros países, donde la celebración es en mayo, en Argentina se festeja en octubre

A pocos días de la celebración del Día de la Madre en Argentina , crecen las dudas sobre cuál es la fecha de octubre en que se recordará esta conmemoración tan especial, en un mes donde además habrá un fin de semana largo.

La confusión entre si corresponde al segundo o al tercer domingo de octubre , y si es que coincidirá con el próximo feriado nacional, donde miles de argentinos podrán disfrutar de varios días libres, ideales para hacer algún viajecito, visitar amigos o descansar en casa.

Días atrás, el Gobierno publicó un decreto en el Boletín Oficial por el cual se determinó un nuevo criterio para el traslado de feriados . Este nuevo marco legal establece que los asuetos catalogados como "trasladables" que originalmente caen en un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha.

El objetivo de esta medida es remediar el 'vacío legal' que existe en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba qué hacer en los casos en que estas fechas coincidían con sábados o domingos. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del “espíritu original de la norma”, que busca generar períodos de descanso extendidos y fomentar el turismo interno.

De esta manera, el 12 de octubre conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

Cuándo será el Día de la Madre en este 2025

Ante las inquietudes, finalmente se confirmó que la celebración no coincidirá con el fin de semana largo, sino que la fecha será el domingo 19 de octubre, es decir, el tercer fin de semana del mes.

A diferencia de lo que sucede en otros países, donde la celebración se realiza en mayo, en Argentina se festeja en octubre y se debe a diversos motivos históricos y religiosos.

La tradición surge de la conmemoración de la Maternidad de la Virgen María, una festividad que la Iglesia Católica celebraba en octubre. Aunque el calendario litúrgico cambió con el tiempo, la costumbre se mantuvo.

El origen se remonta a 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”, conmemorando el Concilio de Éfeso del año 431.

Durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu, Argentina adoptó esta fecha religiosa como celebración nacional. Con el tiempo, se fijó definitivamente en el tercer domingo de octubre.

Próximos feriados y fines de semana largo del año

Según el calendario oficial, aún restan algunos feriados nacionales y fines de semana largo en lo que resta del año.

-Domingo 12 de octubre: se trasladará al viernes 10.

-Viernes 21 de noviembre: se trata de un día no laborable con fines turísticos.

-Lunes 24 de noviembre: es el día Día de la Soberanía Nacional (originalmente el 20 de noviembre).

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Se trata de un feriado inamovible.

-Jueves 25 de diciembre: Navidad, también es una fecha inamovible.