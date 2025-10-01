Enfermero presentó certificado trucho y lo echaron: usó la firma de un médico de Italia

Se desempeñaba como auxiliar de enfermería del Hospital Castro Rendón. El hecho ocurrió en 2023 y el despido se concretó esta semana.

La purga de ñoquis e indisciplinados que se puso en marcha en Neuquén desde el cambio de gestión de gobierno, sumó un nuevo caso: el de un enfermero que presentó un certificado médico trucho.

El estatal había acusado padecimientos de angustia y gastroenteritis, pero los auditores llegaron a la conclusión de que se trató de falacias.

El castigo que le aplicaron al ahora ex agente Antonio Ameijide fue el de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial. Hasta que eso ocurrió, se desempeñaba como auxiliar de enfermería del Hospital Castro Rendón, ubicado en pleno centro de la ciudad capital.

Según lo informado en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el 31 de octubre de 2023, la entonces subsecretaría de Salud del ministerio homónimo, ordenó el inicio de las actuaciones sumariales a fin de investigar la maniobra en la que había incurrido el 4 de enero de ese año, consistente en la presentación de certificados apócrifos, tendientes a justificar sus inasistencias.

MIS-Hospital Castro Rendon (2).JPG

En el expediente consta que, cuando se presentó a declarar, el agente sostuvo que el certificado -presentado a través de la aplicación “Mis Licencias”- tenía el objetivo de justificar una ausencia de tres días, ya que atravesaba una situación personal complicada, con malestar físico y emocional, como angustia, dolor estomacal y un estado de ánimo decaído producto de una reciente separación, dijo.

Señaló que, en ese contexto, buscó por internet un número de contacto y accedió a una consulta médica por videollamada, donde relató su estado al profesional que lo atendió, quien le extendió el certificado. Según documentación oficial, el enfermero indicó que desconocía que el documento pudiera ser inválido y agregó que no conserva el número telefónico utilizado, ya que extravió su celular junto con sus contactos.

Los auditores que trabajaron en el sumario corroboraron la existencia de un certificado médico del Hospital Natalio Burd de Centenario, firmado y sellado por el Dr. Giacaman Miguel, con fecha del 4 de enero de 2023, y en el que le recomendaban reposo laboral de 72 horas. El diagnóstico era de gastroenteritis. En los registros consta que del 4 al 6 de enero de 2023 el agente estuvo bajo licencia por tratamiento de salud de corta duración.

Sin embargo, los auditores detectaron que el Dr. Miguel Giacaman reside y trabaja en Milán, Italia, y adjuntaron una nota escrita de puño y letra por él mismo, denunciando el uso indebido de su matrícula profesional como médico.

Se aseguró que hace 3 años que reside en Italia y que desde entonces no regresó a Neuquén, ni siquiera a la Argentina. “De este modo, no surgen dudas sobre la falsedad del certificado médico presentado, el cual tuvo consecuencias jurídicas concretas, ya que permitió al agente hacer uso indebido de una licencia con perjuicio para el Estado”, concluyeron en el decreto por el que este enfermero fue echado.