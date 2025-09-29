Tolerancia cero en Neuquén: más despidos en el Estado por faltazos y certificados médicos truchos

Una agente trabajaba en el Ministerio de Salud y otra se despempeñaba en la división Centro de Monitoreo. Esta última deberá devolver el dinero que cobró en forma indebida.

El gobierno de la provincia de Neuquén despidió a otras dos ahora ex agentes , que incurrieron en inasistencias injustificadas . Incluso uno de estos casos -que acaban de conocerse- tuvo un agravante, ya que incluyó la presentación de certificados médicos falsos .

Desde que asumió, el gobernador Rolando Figueroa puso en marcha un plan de austeridad, de erradicación de gastos innecesarios y de expulsión de ñoquis e incumplidores, que se conoce popularmente como tolerancia cero. Esas medidas se implementaron en forma paralela con el fortalecimiento de las partidas de Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura para rutas.

La exoneración (sanción más severa que la cesantía) recayó sobre la ahora ex agente Marcela Fabiana Pesenti , quien se desempeñaba en la dirección provincial de Recursos Físicos y Biomédicos, del ministerio de Salud.

dec

El sumario se inició a partir de disposiciones que dicha cartera emitió entre el 22 de septiembre de 2023 y el 7 de marzo de 2024, a raíz no sólo de inasistencias continuas, discontinuas e injustificadas durante 2022 y 2023, sino también por la presentación de certificados médicos truchos.

En el expediente consta que, si bien se dieron por justificadas tres de las inasistencias, la ex agente no pudo explicar el resto de los faltazos. Los auditores dieron por acreditado que presentó -en la plataforma “Mis Licencias”- certificados médicos que llevaban las firmas de dos médicos (21 días en total) que aseguraron no haberlos realizado.

Cesanteada

La sanción de destitución por cesantía recayó sobre la ex empleada civil de la Policía de la Provincia de Neuquén, Claudia Marion Yepez, quien tenía rango de cabo. No sólo la expulsaron, sino que, además, pusieron en marcha los mecanismos para recuperar las sumas de dinero que pudiera haber cobrado (en forma indebida) por las jornadas no trabajadas.

dec1

“En caso de imposibilidad de efectuar el recupero y, de resultar necesario, dese intervención a la Fiscalía de Estado, a fin de que inicie las actuaciones correspondientes atento a la posible configuración de enriquecimiento sin causa en perjuicio de la Administración Pública Provincial”, dice el decreto.

También señala que el 25 de septiembre de 2023, la entonces secretaría de Seguridad (que hoy tiene rango de ministerio) ordenó instruirle sumario administrativo en virtud de haber incurrido en inasistencias al servicio, alternándose en forma continua y discontinua por un lapso de 51 días, entre el 24 de enero de 2022 y el 24 de noviembre de 2022, mientras se desempeñaba laboralmente en la división Centro de Monitoreo Urbano.

El 15 de abril de 2024, interpuso recurso ante la Junta Disciplinaria solicitando se le conceda el perdón administrativo, pero le endilgaron abandono de cargo y ahora la despidieron.