Robaron en el estacionamiento del gimnasio Hoka: quedaron imputados y deberán compensar a la víctima

Una trabajadora del gimnasio aportó fotos del momento del robo. Uno de los imputados tenía pedido de captura vigente.

Esta mañana el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra dos hombres por forzar una cerradura y robar elementos que estaban dentro de una camioneta estacionada en el gimnasio Hoka . Durante la audiencia, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión del juicio a prueba , que incluye una reparación a la dueña del rodado, una mujer de 60 años.

La fiscal del caso, Silvia Garrido calificó el hecho como robo simple , en carácter de coautores para los imputados E.E.P. y M.C. El acuerdo fue homologado por el juez de garantías Luciano Hermosilla quien fijó un plazo de 4 meses para la investigación.

En tanto, no se solicitaron medidas de coerción privativas de la libertad, como parte de la aplicación de suspensión de juicio a prueba. En ese marco, la fiscalía solicitó la imposición de reglas de conducta por un año para E.E.P . y por un año y seis meses para M.C.

Gimnasio Hoka - Multa estacionamiento (6).JPG

Durante la audiencia también se informó que M.C. registraba un legajo previo por un hecho ocurrido en agosto de 2025 —robo simple en grado de tentativa— y que se encontraba en estado de rebeldía, con una orden de captura vigente.

Cómo fue el robo frustrado en el estacionamiento del gimnasio

Según el relato de la Fiscalía, el hecho ocurrió el lunes cerca de las 10 de la mañana, en la calle Doctor Ramón al 784, frente al gimnasio Hoka. En ese lugar, los imputados E.E.P. y M.C., quienes se movilizaban en un auto Citroën C4, descendieron y forzaron la puerta trasera derecha de una Renault Kangoo blanca que se encontraba estacionada.

Tras el forcejeo lograron romper la cerradura y robaron una bolsa con varias prendas de vestir, entre ellas 15 remeras y una caja de encomiendas. En aquel momento, la víctima no estaba presente y no fue hasta un par de horas después que se anotició del siniestro.

Más tarde, alrededor de las 11:15, dos policías motorizados observaron a los dos hombres en actitud sospechosa en la intersección de las calles Buenos Aires e Islas Malvinas. Acto seguido procedieron a identificación y demora de los mismos, con intervención de la Comisaría Primera.

Gimnasio Hoka - Multa estacionamiento (3).JPG

Como evidencia, la Fiscalía presentó las actas y la declaración de una persona que trabaja en el gimnasio. La testigo aportó fotografías del auto involucrado y de los delincuentes portando la bolsa robada. Esta prueba permitió realizar la comparativa entre las fotos y la vestimenta que tenían puesta cuando ambos ladrones fueron aprehendidos.

Además, mencionaron que la víctima, a través de llamada y de la visualización de las fotos reconoció la bolsa, haciendo saber que necesitaba encontrar su encomienda, que no fue hallada. En tanto, citaron que un efectivo de la Comisaría cuarta realizó la requisa del Citroën y secuestró la otra parte del botín que pudo ser restituida a la dueña.

Libres pero con reglas

Luego de aceptar la calificación legal de robo simple, a la cual la defensa no realizó objeciones, el magistrado resolvió tener por formulados los cargos, disponer el levantamiento de la rebeldía y de la orden de captura que pesaba sobre M.C. De esta manera, concedió la suspensión de juicio a prueba.

Entre las condiciones impuestas a los imputados se encuentran el deber de fijar residencia, no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes, realizar presentaciones cuatrimestrales y cumplir tareas comunitarias. En total se dispuso 96 horas de trabajo comunitario para E.E.P. y 120 horas para M.C.

Además, se aprobó una reparación económica conjunta de 100 mil pesos a favor de la víctima, a abonar en un plazo de 15 días. En la audiencia, además, se les aclaró a los varones imputados que la suspensión de juicio a prueba funciona como un “paréntesis” en el proceso penal: si los imputados cumplen con todas las reglas impuestas durante el plazo fijado, la causa se extingue sin generar antecedentes; de lo contrario, el proceso se reanuda desde el punto en que quedó.