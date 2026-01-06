Preocupación por robos en estacionamientos de ciudades turísticas

Los robos a autos y camionetas estacionados en sectores turísticos y recreativos de la cordillera de Neuquén volvieron a generar preocupación, tras registrarse al menos dos episodios recientes en puntos muy concurridos durante la temporada de verano. En ambos casos, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios para forzar camionetas y llevarse dinero en efectivo y herramientas.

Estos hechos se dan en un contexto de gran afluencia de turistas a la región. De acuerdo a los datos oficiales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales entre el 31 de diciembre y el 4 de enero más de 25.000 personas recorrieron la provincia, con un gasto turístico superior a los 6.500 millones de pesos.

En cuanto a la ocupación, los principales destinos mostraron niveles muy altos durante el fin de semana largo. San Martín de los Andes alcanzó el 85% , Villa La Angostura el 80% , Villa Traful llegó al 90%, Caviahue y Copahue se ubicaron en el 80%, Villa Pehuenia llegó al 90%, Junín de los Andes en el 65%.

Preocupación por robos en un estacionamiento

Uno de los hechos ocurrió en el estacionamiento de la Marina de Manzano, en Villa La Angostura, donde durante la tarde de ayer —en una franja horaria que se extendió aproximadamente entre las 16 y las 20— al menos tres autos fueron violentados.

Según el testimonio de una de las personas damnificadas, recabado por DiarioAndino, un grupo de delincuentes no identificados rompieron la cerradura de una camioneta y robaron dinero que se encontraba guardado en la guantera.

“Era un vuelto de las compras, no una suma importante. Lo más grave es el daño: la cerradura es difícil de conseguir y arreglar algo en Villa implica tiempo y mucho dinero”, expresó la víctima, quien remarcó las complicaciones logísticas que generan este tipo de hechos en localidades turísticas.

marinas manzano villa la angostura

En otro de los rodados afectados, los ladrones se llevaron una caja de herramientas y otros elementos cuyo faltante aún no había sido determinado al momento del relevamiento. En total, serían al menos tres los vehículos forzados en el mismo lapso, sin que hasta ahora se haya informado oficialmente sobre personas identificadas o demoradas por el hecho.

Robo en un estacionamiento de San Martín de los Andes

Un episodio similar se registró este fin de semana en San Martín de los Andes, en el sector de Los Pañiles y Ruta 48, frente al paraje conocido como Manzano Brujo. Allí, una vecina de la ciudad dejó su camioneta Fiat Toro estacionada para salir a caminar, una práctica habitual en la zona.

Al regresar, constató un corte en la lona y que del interior le habían robado un compresor y una caja de herramientas. De acuerdo a lo denunciado por la víctima, el valor de los elementos sustraídos rondaría los 300 mil pesos. Tras el hallazgo, realizó la correspondiente denuncia policial.

Vecinos de distintos sectores coincidieron en que no se trata de hechos aislados y advirtieron que los robos a vehículos estacionados se repiten con frecuencia, especialmente en áreas cercanas a ríos, lagos y senderos, donde muchas personas dejan sus autos para realizar actividades recreativas.