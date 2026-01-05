Forzaron el portón de un edificio chocándolo con un Toyota Yaris y robaron una moto

El robo fue cometido por un grupo de cuatro delincuentes en un edificio céntrico. Los vecinos sospechan que estuvo planificado.

Los delincuentes que lograron cometer el robo de la moto se movilizaban en un Toyota Yaris blanco o gris.

Un rápido robo ocurrió el sábado por la noche en un edificio ubicado sobre calle Leloir 231, entre Santa Fe y Mendoza, frente al Colegio Confluencia. Un grupo de delincuentes ingresaron a la cochera tras forzar el portón chocándolo con un Toyota Yaris y se llevaron una costosa moto Yamaha casi nueva.

El hecho se registró alrededor de las 22:43 y quedó parcialmente documentado por las cámaras de seguridad del edificio. Según relató a LM Neuquén David, encargado del lugar desde hace más de 20 años, el Yaris gris o blanco— ingresó directamente hasta el subsuelo de la cochera. “Empujaron el portón con el auto, lo forzaron un poco y lograron abrirlo. Bajaron varios tipos encapuchados”, describió.

El robo fue advertido gracias a un delivery que se encontraba en la puerta del edificio esperando a una inquilina. El repartidor observó movimientos sospechosos y dio aviso, lo que permitió alertar al grupo de WhatsApp del consorcio. “Una chica avisó, yo vine lo más rápido que pude y revisamos los videos”, contó el portero.

Cómo fue el rápido robo en un edificio

Una vez dentro, el auto salió marcha atrás y quedó estacionado en el edificio lindero, mientras los ladrones actuaban con total tranquilidad. “Tuvieron entre ocho y nueve minutos para cortar una cadena, arrancar la moto y llevársela. Pasaba gente por la vereda, pero como la cochera tiene rampa hacia abajo nadie se imagina que puede estar pasando algo así”, explicó el encargado.

Las imágenes muestran la rapidez que hace pensar en la planificación que tuvo. Además, el dueño de la moto se encontraba de viaje en la cordillera.

El botín que lograron llevarse es una Yamaha azul de 150 cc, con apenas 4.000 kilómetros de uso. “Estaba prácticamente nueva, el dueño se lamentó porque la usaba para trabajar y pasear”, dijo David. Además, los delincuentes intentaron robar una segunda moto: le cortaron los cables de encendido, pero no pudieron sacarla porque tenía una cadena de gran tamaño. “No se la llevaron, pero hicieron el daño igual”, agregó.

edificio robo moto Así quedó el brazo del portón después del robo de la moto cometido por un grupo delincuentes a bordo de un auto.

De acuerdo a lo informado, rápidamente el personal de la Comisaría Primera se hizo presente en el lugar y recomendó que el propietario de la moto realizara la denuncia. El dueño regresó a la ciudad este lunes cuando formalizará la presentación judicial.

En el edificio nunca había ocurrido un hecho similar. “En 20 años como encargado es la primera vez que pasa algo así. Siempre fue un lugar seguro hasta ahora que robaron”, aseguró David. Sin embargo, el episodio generó preocupación entre los vecinos que buscan una manera de lograr advertir el forcejeo del portón, una modalidad de robo muy extendida en el centro de Neuquén. El administrador evalúa ahora instalar una alarma en el portón que se active ante intentos de apertura forzada, además de reforzar las medidas de seguridad.

Forzaron el portón de un edificio chocándolo con un Toyota Yaris y robaron una moto

El edificio cuenta con cuatro cámaras, aunque no hay dispositivos dentro de la cochera, un punto flojo que quedó expuesto tras el robo. “La forma en la que actuaron hace pensar que sabían que había motos guardadas. No vinieron al azar”, deslizó el encargado, quien también señaló la escasa presencia policial en la zona. “No se ve mucho patrullaje y eso también preocupa”.

La investigación quedó en manos de la Policía, que analiza las imágenes para intentar identificar al auto, lo cual parece difícil por la baja calidad de las cámaras, y así encontrar a las personas involucradas.