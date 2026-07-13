Un adolescente intentó secuestrar a una nena de 7 años y quedó grabado: investigan presunto abuso

Ocurrió cuando la pequeña iba al negocio de su abuela, a pocos metros de su casa. El episodio fue registrado por una cámara de seguridad.

Un escalofriante momento quedó registrado en unas cámaras de seguridad, que captaron el momento en que un adolescente raptó a una nena de 7 años mientras caminaba hacia la despensa de su abuela. La amenazó con un cuchillo e intentó abusar de ella.

Eran las 8 de la mañana, cuando la nena comenzó a ser perseguida de cerca por un adolescente de 17 años, quien de repente la tomó por la espalda amenazándola, le tapó su boca y traslado hacia una zona de malezas.

El plan del agresor se vio frustrado rápidamente, ya que el padre de la menor de edad advirtió lo que estaba ocurriendo y salió corriendo en dirección a su hija. Ante ello, el adolescente liberó a la menor y escapó rápidamente del lugar.

El impactante hecho ocurrió en la localidad de Campo Grande, en Misiones el viernes pasado.

El video del escalofriante intento de secuestro

En diálogo con el diario local El Territorio, Micaela G., mamá de la víctima, contó cómo vivieron esos segundos de desesperación. Y explicó que esa mañana sus hijos querían desayunar galletitas y la nena decidió ir hasta el kiosco de su abuela, ubicado a una cuadra de la vivienda. Fue en ese momento que se desató el violento episodio.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de dos viviendas, imágenes que fueron determinantes para identificar y ubicar al sospechoso.

"Nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: 'algo le pasó a D.', pero pensé que por ahí le salieron unos perros que el día anterior andaban por la calle", relató.

Tras un segundo grito, el padre de la niña corrió hacia la zona de malezas donde se encontraba su hija y el secuestrador depuso su actitud, liberó a la chica y corrió a toda velocidad.

"Mi esposo salió a ver y escuchamos otro grito. Ahí empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no le agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo", expresó la madre.

Aunque el adolescente la amenazó con el cuchillo si gritaba, la menor logró resistirse. "Ella vio el cuchillo, le tapaba la boca, pero igual ella no se quedó quieta y gritó lo más fuerte que pudo", detalló la mamá entre lágrimas.

"Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos", lamentó la mujer al contar cómo se encuentra su hija tras el impactante ataque que sufrió.

El padre de la nena realizó la denuncia y un adolescente fue detenido

El padre de la víctima realizó la denuncia y a partir de ese momento, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande iniciaron un operativo para dar con el responsable.

Tras la investigación y reconstrucción de los hechos, el personal policial localizó y demoró al sospechoso, que luego fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Ce.Mo.As.), donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.

De manera preventiva, el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá caratuló el expediente como "abuso sexual simple altamente ultrajante agravado por el uso de arma".

"Tiene antecedentes similares, pero ahora quedó grabado. Lo peor es que la familia no hace nada. Conozco gente con problemas mentales y no lastiman a otros", sostuvo la madre haciendo alusión a la situación judicial del adolescente.