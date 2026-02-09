Cuál es el mayor miedo de Julieta Poggio: "Me gustaría congelarme"

La ex Gran Hermana fue clara en sus redes sociales sobre cómo afronta el paso del tiempo.

Julieta Poggio se mostró preocupada en las redes sociales cuando un usuario de la red social Instagram le hizo una pregunta particular a través de un intercambio público. No dudó en ser contundente a la hora de confesar qué le preocupa a su corta edad: el paso del tiempo y la forma de vivir su presente. En la cabeza de Poggio es una inquietud recurrente.

La pregunta "¿Te da miedo envejecer?" sacó a la luz un costado del que pocas veces la ex Gran Hermano había hablado públicamente y no se conocía en profundidad. No lo dudó, respondió en las redes sociales y fue contundente con sus sensaciones al respecto: “ Sí, sí. Siempre lo digo y sé que puede sonar algo tonto o algo banal, y que sé que mucha gente me va a responder esta historia dando un mensaje de vida”, dijo.

“Siento que la juventud es el mejor momento de la vida , donde el cuerpo te da para todo , tenés energía para todo . Quizás no tenés tantas responsabilidades, ni sos padre ni madre. Entonces todo es para vos, todos los placeres son para vos”, soltó tras ser consultada en las cajitas de pregunta de la red social.

Juli Poggio-envejecer

En su relato profundizó en la importancia del espacio que puede tener para ella en el presente y que podría acotarse a futuro, y también habló de la maternidad: "Como que siento que necesito hacer muchas cosas en mi vida antes de ser mamá, si algún día lo soy. O de ya ser más grande y no poder tener la energía que tengo ahora”,

“Ese es mi miedo: quiero vivir todo, todo, todo ahora”, afirmó aunque afirmó que el paso del tiempo no es algo negativo: “Sé que la vida después también se pone linda y que hay un montón de etapas de la vida”,

A modo de cierre y entre risas, Julieta cerró: “Me gustaría ser tipo un vampiro, seguir envejeciendo, pero congelarme ahora con este cuerpo y esta cara”.