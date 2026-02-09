Las fotos de Oriana Sabatini a días de dar a luz que encendieron las redes

La influencer compartió en sus redes sociales una serie de fotos en blanco y negro donde deja ver el crecimiento de la panza.

Oriana Sabatini está a pocos días de convertirse en madre por primera vez junto a Paulo Dybala. La influencer que comparte a diario el avance de su embarazo en redes sociales lo hizo una vez más con una serie de fotos en blanco y negro que generó furor entre sus seguidores.

En las imágenes que compartió se la ve posando y mirando a la cámara abrazando a la panza. También mostró el detrás de escena de la producción con un video del backstage.

La reacción en las redes sociales no tardó en llegar y se llenó rápidamente de comentarios de famosas y seguidoras que esperan ansiosas la llegada de la bebé. “La mamá más linda”, “Qué hermosa pancita”, “Qué enorme esa panza dios”, “A nadie le queda tan bien un embarazo como a vos”, fueron algunos de los mensajes sumados a cientos de corazones y emojis de fuego que compartieron con ella.

Embed - ORIANA on Instagram: " @andresgarlujan" View this post on Instagram

Cuándo y dónde nacerá la hija de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini reveló que tiene fecha de parto para el mismo día del cumpleaños de su mamá, Catherine Fulop, el 11 de marzo.

También contó que junto al futbolista tomaron la decisión de que la bebé nazca en Italia, donde viven debido al trabajo de su marido. “Va a nacer acá porque quiero tener un parto natural, si se me da, y segundo porque quiere que esté el padre, en el fútbol no hay muchos días libres”, explicó.

Respecto al nombre de la niña, Oriana no quiso decir cuál eligió, aunque si dio algunas pistas a través de un móvil con el ciclo de streaming Resumido. “Hermione no me gusta porque está muy ligado a otra persona, no podría tener su propia impronta”, aclaró sobre el personaje de Harry Potter.

“El nombre está decidido desde el día que me dijeron que era una nena, no lo tenía pensado, pero es un nombre que me gusta desde los 15 años, no es que me olvidé, pero lo tuve al fondo del tintero”, contó acerca del nombre elegido para su hija y precisó que a Dybala solo le avisó cómo se llamaría la bebé y que nunca le preguntó.