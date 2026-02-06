Ova Sabatini encendió las redes con una foto hot y Catherine Fulop enloqueció

Ova Sabatini revolucionó las redes sociales con tan solo una imagen. Sus seguifores explotaron en las redes sociales con claros mensajes de admiración luego de que el extenista, pareja de Catherine Fulop . se muestre sin ropa en el torso. Rápidamente la publicacón se llenó de comentarios donde halagaron su estado.

“Preparándome para ser un abuelo activo ”, escribió en el pie de foto junto a una imagen donde se lo muestra en un recinto de entrenamiento sin su remera t mostrando en su físico el fruto de su entrenamiento diario. Más allá de que sus seguidores escribieron, la pareja de la venezolana decidió desactivar los comentarios por lo cual no pueden verse.

Entre las personas que respondieron la publicación apareció su pareja Catherine con una demostración más de amor y admiración por el cuerpo trabajado: “Perdooooooon!???? el más bello del mundo! Te amo”.

Cabe recordar que Ova se prepara para el nacimiento del hijo que tendrá su hija Oriana Sabatini con su esposo Paulo Dybala. Según trascendió, está previsto que el niño nazca en Italia pero no descartan que a mitad de año emprendan el regreso al país debido al interés de Boca para contratarlo para su equipo de fútbol. Mientras tanto el jugador tiene contrato con la Roma de Italia.

“Mi nieta nace en marzo. Yo ya saqué pasaje para Roma. El 17 me voy”, había dicho Catherine sobre el embarazo de Oriana. Además, en diálogo con LAM, había sumado: “Parece que fuera yo la que va a parir porque de hecho mi teléfono me pone los ejercicios que tengo que hacer. Me dice amamantar y no sé qué. También me salen algunas cositas de abuela. Pero parece que voy a parir yo, así que la tengo loca a Ori cuando le mando cosas y ella me clava el visto”.