Alerta conductores argentinos: Brasil refuerza los controles viales y aumentan las multas

La Policía Rodoviaria Federal incrementó los operativos en el sur brasileño, donde se registraron numerosos accidentes con participación de autos argentinos.

La temporada 2026 en Brasil comenzó con más de 20 accidentes graves en las rutas.

En el comienzo de la temporada alta rumbo a las playas del sur de Brasil , la Policía Rodoviaria Federal (PRB) intensificó los controles en las rutas y elevó el monto de las multas .

La advertencia apunta especialmente a los conductores argentinos que circulan por zonas clave como Florianópolis y Porto Alegre , donde en las últimas semanas se produjeron decenas de siniestros graves con vehículos del exterior.

De acuerdo a datos proporcionados por la policía brasilera, en las primeras semanas de la temporada ya se registraron 20 accidentes graves en corredores clave del sur brasileño, particularmente en los accesos a Florianópolis y en los alrededores de Porto Alegre .

En varios de esos siniestros estuvieron involucrados vehículos con patente extranjera, en su mayoría provenientes de la Argentina.

Seguridad vial

En este contexto, la PRF puso en marcha nuevamente el programa “Bienvenidos”, implementado para el verano 2025-2026 en ambos estados del sur, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y reducir la siniestralidad entre los turistas.

Voceros de la fuerza reconocieron que, en base a los controles realizados en temporadas anteriores, los conductores argentinos figuran entre los más propensos a cometer infracciones graves en rutas brasileñas.

rutas brasileñas

Números preocupantes

Durante la temporada pasada, los operativos detectaron:

-230 vehículos con patentes ilegibles o adulteradas.

-218 sanciones por exceso de velocidad.

-203 casos de sobrepasos indebidos con línea amarilla, una de las faltas más severamente castigadas por la legislación local.

-163 actas por no utilizar el cinturón de seguridad.

Desde la PRF remarcaron que estas conductas no solo implican multas elevadas, sino que aumentan significativamente el riesgo de accidentes fatales, especialmente en tramos de rutas con alto tránsito turístico y sectores en obra.

Qué es el programa “Bienvenidos”

La iniciativa lanzada por la policía vial brasileña apunta a brindar información clara y preventiva a los visitantes extranjeros.

Según explicaron, el plan busca: “Promover un viaje más seguro y tranquilo para los visitantes extranjeros mediante la difusión de información sobre las leyes de tránsito brasileñas, el estado de las carreteras, los puntos de apoyo y las precauciones esenciales antes y durante el viaje”.

Documentación y requisitos obligatorios

La PRF recordó que para circular legalmente por Brasil es indispensable contar con:

-Pasaporte o DNI vigente para cruzar la frontera.

-Chapas patentes perfectamente legibles.

-Seguro con cobertura internacional (Tarjeta Verde).

-Licencia de conducir vigente.

Además, subrayaron que es obligatorio realizar el trámite migratorio tanto al ingresar como al salir del país, ya que la omisión puede generar multas y problemas administrativos en viajes posteriores.

Policía Brasil.

Control del vehículo y multas pendientes

Entre las recomendaciones más importantes, la policía aconseja revisar antes de salir:

-Luces.

-Sistema de frenos.

-Estado de los neumáticos.

-También advirtieron sobre un punto que suele pasar desapercibido: verificar si el vehículo tiene multas pendientes en Brasil.

“Las deudas pueden resultar en la incautación del vehículo durante los controles”, señalaron.

La consulta puede hacerse en el sitio oficial de la PRF introduciendo únicamente la matrícula del automóvil. En caso de infracciones, el pago puede realizarse por internet o en cualquier delegación policial, donde se genera una boleta que se abona en un tótem electrónico, evitando demoras o problemas durante el viaje.

Frotera Argentina - Brasil

Fatiga al volante y tramos peligrosos

Otro eje central de la advertencia tiene que ver con el cansancio de los conductores. La fuerza pidió a los turistas planificar el viaje con paradas regulares para descansar.

Un dato ilustra la gravedad del problema: en 2025, el 23% de los accidentes con vehículos extranjeros ocurrió en la BR-290, en la zona de Rosario do Sul, un punto habitual de parada nocturna para quienes viajan desde Argentina hacia el litoral.

Según la PRF, esto confirma que la fatiga es uno de los factores más determinantes en los siniestros.

En general, las infracciones más comunes detectadas en el sur de Brasil son:

-Exceso de velocidad.

-Adelantamientos prohibidos.

-No uso de luces bajas durante el día.

-Conducir bajo los efectos del alcohol, falta considerada gravísima y con tolerancia casi cero.

Rutas bajo observación especial

La policía vial recomendó extremar las precauciones en las principales carreteras turísticas:

BR-290

BR-116

BR-101

BR-471

Varios tramos se encuentran en obras, con desvíos, reducción de carriles y señalización provisoria. En particular, en la BR-471, dentro de la Reserva de Taim, existe un alto riesgo de cruce de animales silvestres, motivo por el cual se aconseja evitar la conducción nocturna en esa zona.