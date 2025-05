Neuquén entre las provincias menos afectadas por la baja de la recaudación de impuestos coparticipables

La mas perjudicada fue la Ciudad de Buenos Aires que con $123.781 millones tuvo una baja de recursos de origen nacional del 26%.

Politikon Chaco señala que “para entender este descenso, necesariamente hay que remontarse a mayo de 2024, momento en el que las transferencias a las provincias habían mostrado un fuerte incremento, impulsadas por el vencimiento de los anticipos del Impuesto a las Ganancias de empresas cuyo ejercicio fiscal cerró en diciembre de 2023”.

“Este fenómeno estuvo estrechamente ligado a los efectos de la devaluación de aquel período: muchas compañías, al contar con activos dolarizados, vieron revaluados significativamente sus balances en moneda local, lo que elevó sustancialmente su carga tributaria. Como resultado, la recaudación del Impuesto a las Ganancias registró una suba extraordinaria”, explicó la consultora.

En ese sentido, indicó que “aun así, el pago de anticipos de Ganancias sigue generando un impacto positivo en la distribución de recursos a las provincias: como ocurre todos los meses de mayo, por efecto del calendario impositivo”.

“La recaudación —aun sin los volúmenes excepcionales de 2024— por ese tributo es muy elevada y provoca importantes incrementos en la comparación mensual. En este mayo de 2025, el aumento fue del 25% para el total de las transferencias, explicado sobre todo por Ganancias, ya que otros tributos, como se verá luego, mostraron un comportamiento diferente”, explica la consultora.

El gobierno quiere sumar a las provincias al plan “dólar colchón”

Desde este domingo 1ro de enero los contribuyentes del Impuesto a las Ganancias de las personas podrán sumarse el Impuesto a las Ganancias Simplificado, el cual dejará de lado la obligación de informar a ARCA el patrimonio al inicio del ejercicio y al final del mismo. Ese era un mecanismo para controlar si un contribuyente registra incrementos patrimoniales no justificados.

El ministro Luis Caputo necesita que para que el plan tenga éxito y la gente se anime a gastar dólares que aún no tienen declarados, que las provincias acompañen la política de no revisar el patrimonio de las personas. Y para ello, está convocando a los gobernadores a firmar convenios sobre intercambio de información. Básicamente, se trata de presiones: Si la provincia no firma, no recibirá información sobre facturación de sus contribuyentes de parte de la Nación, lo que complicaría la recaudación de Ingresos Brutos, que representa el 80% de los ingresos de los estados subnacionales.