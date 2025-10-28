El nuevo flequillo de Nicole Kidman divide opiniones: ¿rejuvenece o envejece?

La actriz lució su nuevo look durante una presentación junto a sus hijas. Además, también se sumó una reconocida artista a esta nueva tendencia.

Dentro de Hollywood, el look y el estilo de cada artista pueden marcar tendencias en el mundo de la moda. En este caso, Nicole Kidman sorprendió a todos con un nuevo corte de pelo que generó opiniones divididas entre los expertos en belleza. En detalle, las características de su flequillo que es tendencia .

El flequillo es uno de los cortes de pelo que vuelven a ser populares cada cierto tiempo. Las personas que optan por este estilo generalmente marcan un antes y un después en la opinión pública, ya que genera un abrupto cambio en el look que no todos apoyan.

Nicole Kidman generó revuelo en redes sociales luego de aparecer con un nuevo look con flequillo en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París. La actriz ganadora de un Premio Oscar posó junto a sus hijas con un corte de pelo que genera un efecto rejuvenecedor en algunas personas, aunque no todos logran combinarlo de la manera correcta.

El nuevo flequillo relajado y natural de la artista se trata del conocido popularmente como "whispery fringe", que habitualmente logra un efecto descontracturado.

Siguiendo esa línea, Rubén Ramos, embajador de L’Oréal Professionnel, se refirió al abrupto cambio de estilo que lució la actriz: "Puede peinarse hacia el frente o integrarse a los laterales para un acabado más discreto. Favorece a quienes tienen el cabello largo y funciona en muchos tipos de rostro, excepto en frentes pequeños, donde puede acortar demasiado las proporciones".

nicole-kidman_1200x600 El flequillo de Nicole Kidman que divide opiniones

No obstante, el estilista y especialista en belleza aclara que este nuevo corte "no rejuvenece por sí mismo". "Lo que ocurre es que culturalmente asociamos ciertos estilos con la juventud. En realidad, lo que hace es jugar con las proporciones del rostro y engañar a la percepción visual", agregó.

El flequillo, la opción elegida por Nicole Kidman y Demy Moore

Nicole Kidman no fue la única actriz que optó por el flequillo en 2025: Demi Moore, recientemente nominada al Oscar por su interpretación en La Sustancia, se mostró con un flequillo largo, tupido y recto, evocando un estilo clásico y sofisticado.

"Flequillo de vez en cuando. ¡Gracias Gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!", compartió la artista en su cuenta de Instagram, donde posee más de 6.5 millones de seguidores.

Sin embargo, el especialista de L’Oréal Professionnel aclara que este flequillo no genera puntualmente un efecto "antiedad". "Tiene un aire retro que recuerda a los años 80, y si no se adapta bien al estilo personal, puede resultar algo envejecido", añade.

El último proyecto de Nicole Kidman

La actriz ganadora del Oscar tiene una prestigiosa carrera en Hollywood, y todos los años sorprende protagonizando proyectos completamente diferentes en género y estilo. Su último estreno en la pantalla grande fue en "Babygirl", el drama y suspenso psicológico dirigido, escrito y producido por Halina Rejin.

El proyecto se presentó el 30 de agosto de 2024 en el 81.º Festival Internacional de Cine de Venecia, luego pasó por el 49.º Festival Internacional de Cine de Toronto el 10 de septiembre de 2024 y finalmente llegó a salas de cine en diciembre de ese mismo año.

"Romy se alimenta de la dinámica del poder y el control, pero también del placer de ceder… El romance le permite descubrir nuevas facetas de sí misma", declaró la actriz sobre su interpretación durante la gira de prensa de la película.

BABYGIRL-trailer-estreno El último proyecto de Nicole Kidman

El reparto lo componen Nicole Kidman como Romy, Harris Dickinson como Samuel, Antonio Banderas como Jacob Mathis, Sophie Wilde como Esme, Esther McGregor como Isabel Mathis, Vaughan Reilly como Nora Mathis, Gaite Jansen como Hedda Scarlett, Izabel Mar como Anna y Victor Slezak como Mr. Missel, entre otros.

"Romy es una alta ejecutiva que inicia una ardiente aventura de sexo extremo con su joven becario, Samuel a espaldas de su marido Jacob. Romy invertirá su rol habitual en el trabajo, pasando de ser quien da las órdenes a disfrutar siendo sometida en la cama. Esta relación extramatrimonial le permitirá encontrar el camino hacia su libertad sexual, a pesar del riesgo y los prejuicios", detalla la sinopsis oficial del filme.