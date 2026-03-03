El actor español que recitó una canción de Bad Bunny y se volvió viral

El momento se vivió en la televisión española y se volvió en todo un fenómeno en redes sociales.

En el programa de la televisión española, Al margen de todo, se dio un momento tan hilarante para la audiencia que se terminó volviendo viral en la internet. El crítico de cine Luis Alegre y el actor José Sacristán eran los invitados en el ciclo y tomaron una canción de Bad Bunny para protagonizar un momento que dio de que hablar.

El conductor del ciclo, Dani Rovira, le pidió a Sacristán leer unas estrofas de Tití me preguntó, una de las canciones más famosas del artista puertorriqueño: "Ah, muy bien este muchacho", dijo el célebre actor cuando conoció quién era el autor del tema. "Debo decirlo como si fuera Shakespeare más o menos ¿no? o el rey Felipe", preguntó a continuación y comenzó a recitar.

Con su voz firme y rotunda, la canción parecía otra: "Por momentos hace parecer que la letra de la canción es interesante y tiene sentido", dice alguien en la red social X. "Ay, por Dios, ¡qué grandioso! Cobra un peso increíble la letra con esa voz y esa entonación. Cómo quedan expuestos los valores de esta letra. ¡Todo por llegar al vip para una selfi!", apunta otro usuario.

Lo que muchos comparten en redes es el buen momento que les ha hecho pasar: "¡Lloré de risa! ¡Qué genio!", "Me estoy riendo hace 48 h, cada vez que lo veo. ¡Es sencillamente genial!", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Luis Alegre, por su parte, contó que cuando su gran amiga Penélope Cruz salía con Tom Cruise, una vez le tocó cantar La bien pagá, delante del actor de Hollywood. El presentador no dudó en pedirle que hiciera una demostración y el crítico de cine volvió a cantar el clásico en el programa.

La confesión de María Becerra tras el show de Bad Bunny: "borrachísima"

María Becerra fue una de las artistas del momento que apareció en La Casita, el escenario colmado por estrellas del mundo artístico del país y personajes de la farandula, del show que dio Bad Bunny en el estadio Más Monumental. Pero su presencia pasó desapercibido al no aparecer en la primera plana de las filmaciones por un insólito motivo que ella mismo se encargó de confirmar.

La nena de Argentina disfrutó la invitación del puertorriqueño a pesar de medir 1.50 y no llegar a ver el escenario



Durante la previa del Premio Lo Nuestro, en Miami, Becerra reveló: “Me encantó. La verdad que un crack Benito, el show de él, una locura”, dijo con entusiasmo y sumó entre risas: “Estuvimos ahí en La Casita, aunque ni se vio…”.

“Yo mido 1,50. Entonces, estaba ahí atrás de todas las chicas muy altas, muy divinas. Yo estaba atrás con mi gorrita, ahí, vacilando”, contó y confesó sobre su estado durante ese momento donde las figuras estuvieron casi en una fiesta privada mientras afuera de La Casita había 70 mil personas mirando el show: “Me puse re borrachísima. Estuvo increíble, estuvo increíble”.

Poe otra parte destacó en qué momento vino al país: “Y, la verdad, también lo que hizo en el Super Bowl, una p... locura y todo lo que viene él haciendo… se vino de hacer ese Super Bowl, se fue a Argentina, hizo otro show…”.