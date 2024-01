Martita Fort contó cómo superó un grave trastorno neurológico

La enfermedad dificulta el movimiento de una mitad del cuerpo, pero sin llegar a la parálisis y la tienen 1 de cada 1.000 nacidos. La problemática neurológica es atribuida a una agresión no progresiva sobre el cerebro en desarrollo en la época fetal o en los primeros años

image.png

Además, Marta Fort contó: "Ver que después de casi 20 años de tratamiento y gimnasio puedo desfilar, algo que nunca creí posible, es impresionante para mí. Muchas gracias”.

Martita Fort y su lucha contra la enfermedad

Estas declaraciones se hicieron virales y muchísimas personas quisieron saber más sobre esto. En una reciente entrevista con revista Gente, la joven indicó: "Cuando estuve en la pasarela en mi mente pasaban un montón de cosas y preguntas: ‘¿Estoy pisando bien?’ ‘¿Cómo se verá mi pierna?’ ‘¿Y la postura de la espalda?’. Hacerlo me llevó mucho sacrificio porque no es algo que me hubiera podido permitir hacer hace unos años".

image.png

"Por suerte todos mis tratamientos dieron fruto ya que hoy por hoy tengo gran parte de la movilidad y lo sigo tratando en kinesiología y en el gimnasio para seguir mejorando", sentenció Marta Fort con alegría asegurando que en los últimos años había mejorado muchísimo su situación de salud.

Además,contó positiva: "Desde que tengo uso de razón nunca lo vi como algo negativo, sino como algo con lo que tengo que vivir y estar pendiente. Nunca me limitó en nada".

Sobre qué realizó para mejorar, reveló: "Durante mucho tiempo probé tratamientos alternativos como el viaje que hice a China para aplicarme células madre, hice natación, iba mucho al neurólogo y hoy por hoy sigo ateniéndome con mi kinesióloga de confianza".