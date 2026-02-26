Entre lágrimas, los hinchas de River despidieron a Gallardo con un pedido especial: "No se va"

Los hinchas se reunieron en el Más Monumental y tuvieron un emotivo cruce con el entrenador a horas de su despedida.

Los hinchas de River empezaron el duelo para despedir del club a Marcelo Gallardo tras anunciar que da un paso al costado de la dirección técnica tras un proceso deportivo complicado desde lo numérico. En la previa al encuentro ante Banfield, que será la despedida definitiva de este ciclo, los hinchas tuvieron un emotivo cara a cara con el DT.

Las lágrimas fueron protagonistas en una cruce que tuvieron en el anillo principal del estadio Más Monumental, donde el plantel concentra de cara al partido. Gentilmente, al ver la presencia del grupo, Gallardo se acercó a ellos y los saludó para retribuir el cariño recibido.

En ese cara a cara los hinchas le hicieron claro un pedido especial: "Gallardo es de River, de River no se va", soltaron en los cánticos que resonaban en el estadio. Lo cierto es que no hay vuelta atrás, el entrenador comunicó su salida y tendrá su despedida con los hinchas en el duelo de este jueves desde las 19.30.

HASTA LAS LÁGRIMAS



Muchos hinchas de River se acercaron al Monumental para saludar a Marcelo Gallardo, que dejará mañana su cargo de DT, y no pudieron evitar la emoción.



CARP pic.twitter.com/iRyVQctaV5 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) February 26, 2026

Lo tienen decidido: la dirigencia de River acordó de palabra la llegada de un entrenador

River apretó el acelerador para encontrar el reemplazante de Marcelo Gallardo lo más rápido posible. No estaba en los planes, pero el millonario debió levantar el teléfono luego de que el entrenador comunique su salida tras no encontrar los resultados deseados con un plantel que no le ofrecía respuestas.

Luego de una danza de nombres que pasaron tras la decisión de dar un paso al costado, parecería que el millonario ya tiene apalabrada la llegada de un entrenador con experiencia. No será una negociación fácil, porque el nombre que quiere la comisión dirigida por el presidente Stefano Di Carlo está actualmente con trabajo en Europa.

Se trata de Eduardo Coudet, el DT que mantiene un cargo vigente en la primera división del fútbol de España, principalmente en el Deportivo Alavés. Más allá de la situación del entrenador, en las últimas horas trascendió que las negociaciones están avanzadas y tiene todo acordado de palabra para ser nuevo entrenador del millonario.

Todavía están en espera los trámites formales: tienen en claro que quieren respetar el vínculo que aún mantiene Gallardo, y una vez que cumpla con el compromiso ante Banfield este jueves avanzarán con los papeles para hacer efectiva la negociación.

Lo cierto es que es compleja la situación debido a que tiene contrato con el elenco europeo y no contempla una cláusula de recisión de contrato. En principio el acuerdo que tienen con el DT es hasta junio del corriente año y sostienen que no los han llamado desde Núñez para llevarse a su lider de plantel.