Un titular de River se largó a llorar cuando Gallardo le comunicó a los futbolistas que se iba

El hecho habría ocurrido el lunes, cuando el entrenador tomó la decisión y se la informó al plantel.

Mucho se habla en River de lo que pasó en los últimos días con Gallardo y las razones de la decisión de su salida. El Muñeco dirigirá este jueves contra Banfield y dejará el cargo, luego de un año y medio muy flojo en rendimientos y resultados.

Uno de los momentos más álgidos se habría dado en el entretiempo del partido contra Vélez en el José Amalfitani, donde finalmente perdió 1 a 0. Esos primeros 45' mostraron una de las peores caras del equipo y además se quedó sin sus dos máximos referentes por lesión: Juanfer Quintero y Franco Armani.

Según trascendió, fue un vestuario muy caliente en el que el entrenador empezó a percibir que ya no podía torcer la historia. De todas formas, la imagen que brindó el equipo en el complemento fue diferente y de hecho falló tres chances muy claras.

Si bien los resultados de los últimos meses fueron muy malos, el vínculo del Muñeco con algunos de sus futbolistas es muy cercano porque los conoce y cuando el lunes el técnico le informó al plantel que dejaría el cargo tras el encuentro con el Taladro, uno de los jugadores rompió en llanto.

La fuerte versión periodística

En ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo, le consultaron a Gustavo Yarroch, que cubre el día a día de River, si era cierta la versión de que un futbolista se había quebrado cuando Gallardo le informó al plantel su decisión.

El periodista contó que ese jugador fue Lucas Martínez Quarta, quien debutó en primera de la mano de Gallardo.

El defensor es uno de los cinco o seis jugadores más cuestionados por los hinchas debido a sus malos rendimientos.

Chacho Coudet juró por sus hijos que River no lo llamó

En medio de la búsqueda del sucesor de Marcelo Gallardo, el nombre de Eduardo Coudet cobró fuerza en el mundo River y, ante la creciente expectativa, el entrenador decidió hablar públicamente desde España, donde actualmente dirige al Deportivo Alavés.

En la conferencia previa al duelo frente al Levante UD por LaLiga, el técnico fue categórico al referirse a los rumores que lo vinculan con el banco del Monumental y aseguró que no existió ningún acercamiento formal por parte de la dirigencia.

“Juro por mis cuatro hijos que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”, afirmó el “Chacho”, intentando desactivar las versiones que lo sitúan como el principal candidato.

Sin embargo, lejos de mostrarse indiferente, reconoció el peso institucional del club y destacó que aparecer en la consideración representa un reconocimiento a su trayectoria, ya que, según explicó, River se encuentra “a la altura del Real Madrid y del Barcelona”, además de remarcar que la salida de Gallardo genera un contexto especial por tratarse de uno de los ciclos más influyentes de la historia reciente de la institución.

Mientras tanto, Coudet atraviesa un proceso de consolidación en el fútbol español, donde asumió en diciembre de 2024 y desde entonces dirigió 53 partidos oficiales con un balance irregular, aunque competitivo, en plena lucha por la permanencia.

En ese marco, el entrenador reveló que, semanas atrás, recibió un llamado de Rosario Central para regresar al país, pero decidió continuar su proyecto europeo debido a la participación del equipo en la Copa del Rey, torneo en el que el Alavés alcanzó los cuartos de final.

Consultado sobre qué ocurriría ante una eventual oferta concreta, el DT evitó alimentar especulaciones y apeló a su habitual ironía para cerrar el tema, señalando que no piensa en escenarios hipotéticos porque su atención está puesta exclusivamente en el presente deportivo.

De todos modos, puertas adentro de River, el nombre del Chacho continúa encabezando la lista de candidatos y, aunque públicamente no existen negociaciones confirmadas, la definición del nuevo entrenador aparece cada vez más cercana mientras el club inicia la transición tras el final del ciclo Gallardo.