Esteban Mirol fulminó a Marixa Balli y la acusó de "victimizarse"

El conductor televisivo apuntó contra Cachaca por la industria textil a través de un mensaje que le envió a Ángel de Brito.

El conductor televisivo Esteban Mirol, quien fue participante del programa MasterChef Celebrity , le salió con los tapones de punta a su compañera de certamen Marixa Balli en medio de la polémica por los dichos del Ministro de Economía de la Nación Luis Caputo donde alegó que nunca compró ropa en la Argentina.

Al escuchar esas palabras la Cachaca, que es dueña de distintos locales de ropa y se vio obligada a cerrar algunos de ellos por la caída de las ventas, cruzó al miembro del gabinete nacional. Llamativamente, a través del conductor Ángel de Brito en el programa LAM, Mirol hizo saber su postura con varios mensajes extensos contraponiéndose a la panelista.

“Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami ”, reza el mensaje.

Mensajes Mirol contra Marixa Balli

Por otra parte, sumó: "El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.

“Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, redobló con la afirmación y cerró: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.