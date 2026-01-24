Impugnación confirmó la preventiva a un violento que apuñaló a su pareja

Se trata de un hecho de violencia de género ocurrido en noviembre pasado en una vivienda de Rincón de los Sauces.

El caso es investigado por la Fiscalía en Rincón de los Sauces

Un hombre de Rincón de los Sauces acusado por un gravísimo hecho de violencia de género seguirá detenido para proteger a la víctima. Así lo decidió, por tercera vez, un tribunal de Impugnación, que volvió a confirmar la prisión preventiva que se le impuso.

Cabe recordar que, según la acusación, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025 por la noche, cuando, tras una discusión, el imputado atacó a su pareja en la vivienda de un amigo en la ciudad de Rincón de los Sauces.

Cerca de las 20, "E.A.E." -como se identificó al agresor- comenzó a discutir con la mujer "a partir de un reclamo por celos de parte del imputado, quien en ese contexto comenzó a agredir físicamente a la víctima: primero la golpeó, luego le dio un cabezazo en el rostro y le arrojó un teléfono celular que impactó en su frente ", relató la fiscal Rocío Rivero.

Seguido de esto, tomó un cuchillo tipo Tramontina y, cuando la víctima intentó cubrirse, le provocó un corte en la mano, y a finalmente la apuñaló por la espalda.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, una herida cortante en el dedo anular derecho y una herida por arma blanca en la región toracolumbar izquierda, de aproximadamente 3 centímetros de profundidad.

on-marcha-contra-la-violencia-las-mujeres-9jpg.webp

Por este motivo, la fiscal encuadró el accionar de "E.A.E." en el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio), en grado de tentativa y en calidad de autor.

Sin embargo, presa del círculo de violencia, la víctima se arrepintió de haber acudido a las autoridades e intentó retirar la acusación, manifestando no sentir temor hacia el violento. Esta posición fue utilizada por la defensa para proponer la detención domiciliaria al imputado. Sin embargo, ante un pedido del Ministerio Pública Fiscal, el tribunal impuso la prisión preventiva.

Tomando la retractación de la víctima como fundamento, la defensa desafió la medida ante un tribunal de revisión —integrado por Marco Lupica Cristo, Luciano Hermosilla y Carolina García— que entendió que persiste el riesgo de entorpecimiento del proceso y la necesidad de proteger a la víctima, especialmente en función de su situación de vulnerabilidad y de antecedentes de incumplimiento de medidas dispuestas en otros fueros al imputado.

fiscal rocio rivero.jpg La Sala Penal del TSJ consideró que la fiscal Rocío Rivero estuvo lejos de cumplir con su obligación de actuar de manera rápida en la causa por abuso infantil.

También se valoró que la retractación de la víctima ya había sido considerada y que sus manifestaciones "no neutralizanlos peligros identificados". Por eso, confirmaron la preventiva.

La defensa no quiso dar el brazo a torcer e intentó una vez más conseguir una medida menos gravosa para su defendido. Así, presentó la impugnación ordinaria, que fue resuelta esta semana por los jueces Richard Trincheri, Florencia Martini y Nazareno Eulogio.

Luego de escuchar a las partes, estos magistrados también coincidieron en la necesidad de mantener la preventiva para "E.A.E.", dándole la derecha a la fiscal Rivero.

De esta manera, el violento permanecerá detenido al menos hasta el próximo 10 de marzo.