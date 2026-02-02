Un estudio reveló que la ruta de vuelo más turbulenta está en Argentina y dura menos de una hora

Conoce cuál es la ruta aérea más desafiante para pasajeros como para tripulaciones. El estudio indica que registra una gran exposición a movimientos bruscos.

Un informe anual realizado por un sitio especializado y rastreador de turbulencias, Turbli , determinó que la conexión aérea entre Argentina y Chile es la más turbulenta del mundo . Se trata del vuelo entre Mendoza y Santiago de Chile , una ruta de apenas 196 kilómetros (122 millas), identificada como el trayecto aéreo más turbulento del mundo.

Este tramo, que cruza la imponente cordillera de los Ande s, registró un promedio de intensidad de turbulencia (EDR, por sus siglas en inglés) de 24.684, por lo que se ubica en la cima de un ranking que analiza más de 10.000 rutas que conectan 550 de los aeropuertos más grandes del mundo.

De esta forma, el trayecto sudamericano se posicionó en la cima del ranking , destacando no solo por su corta duración, sino también por la intensidad de su turbulencia.

La ruta de vuelo más turbulenta del mundo

De esta forma, se estableció por segundo año consecutivo que la ruta que une el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza, Argentina, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Chile es el vuelo más desafiante tanto para pasajeros como para tripulaciones.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), un turbulencia aérea es "un movimiento de aire que normalmente no se puede ver y que a menudo ocurre de manera inesperada".

El informe no solo aporta datos duros, sino que detalla la metodología empleada para determinar el nivel de turbulencia de cada ruta. Turbli utiliza la tasa de disipación de remolinos (EDR, por sus siglas en inglés), una unidad que mide la velocidad a la que las estructuras turbulentas en el aire se desintegran y liberan su energía en forma de calor. Es importante subrayar que esta métrica es independiente de las características del avión, ya que se centra exclusivamente en el comportamiento de la atmósfera durante el vuelo.

El dato arrojado por Turbli para 2025 posibita a los viajeros identificar con precisión en qué rutas pueden encontrarse con mayor movimiento durante el vuelo, y aporta a las aerolíneas información valiosa para la planificación y el manejo de las operaciones en rutas de alto riesgo de turbulencia.

Las turbulencias de los vuelos de otras partes del mundo

El estudio también ofrece un vistazo detallado a las rutas más turbulentas de Estados Unidos y Norteamérica, una región donde las condiciones atmosféricas y la geografía juegan un papel fundamental.

El trayecto más turbulento en suelo estadounidense es el que une el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, con el Aeropuerto de Jackson Hole, Wyoming.

Con una distancia algo superior a los 640 kilómetros y una duración aproximada de una hora y media, esta ruta ostenta una puntuación promedio de 18,18 en el índice de turbulencia. Este tramo es tan conocido por su movimiento en el aire que ha recibido el apodo de "ola de montaña".

La lista de rutas más turbulentas en Norteamérica incluye en su mayoría trayectos que cruzan o bordean cadenas montañosas. Entre ellas destacan, en Estados Unidos, los vuelos entre Jackson Hole y Salt Lake City, Denver y Salt Lake City, así como conexiones entre Bozeman Yellowstone, Boise, Albuquerque, Las Vegas y Salt Lake City.